【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「《紐約時報》、《經濟學人》、《路透社》…這些都是代表全球新聞界最高品質的品牌；為什麼要這麼做？」資深媒體人曾柏文近日在臉書發文，逐條批評英美頂流媒體在黃仁勳相關報導中的失誤，包括稱黃樂為「中國間諜」後悄悄改標、將新加坡商業調查超譯為反間諜行動，以及以亞裔姓氏諧音下標涉嫌歧視等。

紐時改標未置一詞

曾柏文指出，《紐時》10月29日以匿名消息以相當確定語氣直指黃樂為「中國間諜」，11月8日標題更直稱其為"Chinese Spy"，後來才悄悄加上「Suspected」一字，對這項改標決定卻在後續反思文章中隻字未提。他批評，《紐時》布線一年多，卻疑似被匿名爆料者當成輿論工具，對自身舉證強度不足與文化偏見缺乏反省。

《華爾街日報》則將新加坡對黃樂的商業調查超譯為反間諜調查，新加坡政府隨即正式聲明反駁，並補充說明黃樂係因Megaspeed涉嫌不實申報遭約詢，從未因間諜活動被調查，《華爾街日報》明顯誤讀消息來源。

亞裔姓氏諧音遭批歧視

曾柏文批評，《經濟學人》以"Two Huangs Don't Make a Right"用Huang與wrong諧音嘲諷，《紐約郵報》更以"Huang Huang Bang Bang"下標，帶有性與間諜雙重暗示。亞裔美國記者協會隨後發表聲明，點名批判兩家媒體，認為拿亞裔姓氏嘲諷，容易強化對亞裔不忠誠與犯罪嫌疑的刻板印象，《華盛頓郵報》與美聯社也相繼專文報導此爭議。

路透則在黃仁勳辭職後數小時，僅憑兩人匿名說詞便報導其另有外遇，既未載明當事人姓名，也未說明是否涉及利益衝突。曾柏文批評，消息見報逾十天仍無媒體更新查證，「在無法提供更確切證據的狀態下，就急著追發這條消息」。

專業媒體反對黃仁勳離職

對於《經濟學人》等主張黃仁勳應離職的論點，曾柏文引述SemiAnalysis、Counterpoint及IDC等專業分析機構指出，輝達扁平化研發管理圍繞黃仁勳設計，說他將失去「整個產業的節奏」；IDC則指出下一代產品研發、跨界投資與供應鏈關係才是真正值得擔心之處。曾柏文批評，主流財經媒體以一般企業邏輯硬套前沿科技，猶如C.P. Snow《兩種文化》所描繪的人文菁英對科學人才的誤解與輕蔑。

對於媒體以員工證詞將黃仁勳描繪為「暴君」，曾柏文則反問，黃仁勳在Glassdoor獲99%支持榮膺全美最佳CEO，輝達2025財年離職率僅2.5%，辭職後更有逾萬名員工在「Stand with Jensen」網站連署，約占全公司員額四分之一。

員工連署挺黃仁勳

曾柏文認為，黃仁勳的管理風格或與亞洲家父長式企業文化有關，員工總有選擇去留的自由，仍有高比例員工選擇留下甚至帶著使命感打拼，「這些紐約媒體的報導角度，是否對自身的文化價值偏見太無自覺？」

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