一場比誰最像黃樂（又名Alice Huang）的「中國間諜模仿大賽」11月21日在紐約舉行，由於活動影射輝達前CEO黃仁勳的緋聞風波，惹來大批網友批評。

比賽於當地時間11月21日中午12時在華盛頓廣場公園的拱門下舉行，勝者可獲50美元（約1592元新台幣）獎金；主辦方在宣傳海報上載黃樂照片，示意參賽者打扮得愈像黃樂，勝出機會愈大。

活動現場約有10名亞裔女子參賽，各以心目中的「中國間諜」形象打扮，排隊從口袋掏出機密文件，由現場評選誰最像黃樂。

活動影片在社交平台X瘋傳，截至發稿累計超過22萬次瀏覽、逾1000個讚。不少網友批評參賽者自我厭惡，有簡體字留言直指這種活動是黃種人的恥辱，也有人嘲諷眾人竟為50美元參與公開羞辱；惟部分網友認為活動有趣。

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文章授權轉載自《香港01》