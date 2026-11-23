衛報報導，美國共和黨參議員甘迺迪22日談及輝達創辦人黃仁勳的婚外情及共諜疑雲時，稱這是「特洛伊海倫以來代價最高的一場性愛」。他認為，比起黃仁勳的私生活，更值得追究的是中國大陸如何繞過美國出口管制，取得輝達最先進的AI晶片。他更將矛頭指向川普政府商務部長盧特尼克，質疑商務部高層不是無能，就是明知晶片遭走私卻放任不管，要求相關官員赴國會宣誓作證。

與此同時，川普政府國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）22日接受CNN專訪時表示，他懷疑中國已取得輝達最先進的AI晶片。他同日在福斯新聞節目中也坦言：「有些晶片最終流入了不該出現的地方。」

路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）22日受訪美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press），被問及黃仁勳事件是否已危及美國國家安全時，他援引希臘神話中的美女海倫（Helen of Troy）引發特洛伊戰爭的傳說，諷刺黃仁勳的婚外情造成巨大代價。

甘迺迪說：「黃先生做了他做的事。我希望他玩得開心。這是特洛伊海倫以來代價最高的一場性愛。」

不過，甘迺迪強調，自己對黃仁勳的私生活沒那麼感興趣，真正想追問的是川普政府商務部長盧特尼克及財政部長貝森特，究竟為何中國能成功規避美國出口管制。

黃仁勳因接連爆出婚外情，12日辭去輝達執行長職務，其中一名緋聞對象是涉嫌為中國從事間諜活動的新加坡企業Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）。Megaspeed涉嫌違反美國出口管制，促成約120億美元（約新台幣3800億元）的晶片交易，引發外界質疑美國先進AI晶片是否透過東南亞流入中國。

盧特尼克也因涉嫌無視Megaspeed向中國走私晶片的警告，面臨外界質疑。報導指出，包括貝森特在內的政府高層原本希望將Megaspeed列入貿易黑名單，但商務部卻遲遲未採取行動。

甘迺迪痛批商務部高層不是「無能到連餐車都不敢交給他們經營」，就是「明知有問題，卻仍放任事情發生」。他要求盧特尼克與貝森特赴參議院委員會宣誓作證，接受嚴厲質詢，並直言：「如果盧特尼克部長正在把我們的晶片拱手送人，他應該收手了。」

貝森特22日接受CBS專訪則透露，川普政府已與輝達臨時管理團隊、主要董事及律師取得聯繫，試圖釐清公司內部究竟由誰負責出口管制等法規遵循事務。他強調，輝達必須迅速採取行動，因為政府希望了解公司過去的企業文化，以及相關管理問題。

甘迺迪曾任路易斯安那州財政廳長，早年是民主黨人，後來轉投共和黨，成為川普的堅定盟友。