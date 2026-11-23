曾公開說輝達董事會應從外部尋找新執行長的美國財政部長貝森特今天表示，「黃仁勳現在已是外部人士。」他認為黃仁勳與中國間諜的說法是轉移焦點，應探究是輝達法遵文化出問題，還是個人缺失問題。他仍在等待輝達的說明。

貝森特（Scott Bessent）22日出席哥倫比亞廣播公司（CBS）週日晨間政論節目「面對全國」（Face theNation）節目訪談。

主持人布瑞南（Margaret Brennan）詢問，總統川普（Donald Trump）已公開說輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳應該回任，但貝森特表示董事會應從外部聘請新執行長。川普是否瞭解他提及的國安與規管風險？

貝森特回應：「黃仁勳現在已是外部人士了。」

布瑞南追問：「我知道總統曾說黃仁勳應該回任。」

貝森特說，他曾經說輝達董事會應該從外部尋找人選，黃仁勳「現在已經在外面了」。他表示：「我們會瞭解哪個層級的人知道事件，較低層級、中階層級，還是最高層級？相信輝達調查委員會已快速動作，會提出完整有力的答案。」

布瑞南再問：「你是否認為黃仁勳回任是好主意？」貝森特說：「我們必須找出責任歸屬，追查公司哪些惡意人士要為不符法規行為負責。」

布瑞南問道：「所以你認為這件事和報導所指，與黃仁勳有關係、涉及中國國安的黃樂（AliceHuang），根本是兩回事？」

貝森特說：「是的，我認為這是轉移焦點。你知道，重點在於這究竟是他們內部法遵文化習慣出了問題，還是個人缺失的問題。」

布瑞南說：「與一名被指為中國間諜之間的（個人缺失）。」貝森特說：「我認為他（黃仁勳）當時不知道她（黃樂）是所謂的間諜。」

貝森特早前質疑輝達有「不符法規」的文化，可能為了提升營收利潤推動看似非法的銷售。他要求輝達10天內回覆，布瑞南問輝達是否已說明？

貝森特表示還沒有收到，但他的質疑指得是「可能有」。他說，輝達臨時管理層與律師已聯繫行政部門，「我們需要知道答案。輝達應盡快行動，他們是否對這些問題過於隨興？如果確實如此，錯誤在哪？只有這樣才能繼續前進。」

近期美國媒體持續報導，輝達做生意有握手成交的文化，無須書面合約記錄。布瑞南問道，監管機構如何能知道執行長的所作所為？

貝森特重申，這要調查誰負責公司法遵工作，「通常是法務部門、法務長辦公室，所以我們會看看他們怎麼說」。他表示，以這種規模的交易而言，口頭協議不是不能追查，總會有帳單記錄資金流動，「雖然可能沒有長達百頁的文件，但還是可以從中瞭解到底發生了什麼事」。