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貝森特：黃仁勳能否重返輝達視責任歸屬…再點名台灣晶片集中風險
美國財長貝森特22日在CBS節目中Face The Nation受訪時表示，黃仁勳是否能重返輝達，必須看責任歸屬在誰身上，他們會注意Megaspeed是否真的是中國的人頭公司。
他也再次提到，晶片生產集中在台灣，構成戰略脆弱性。
貝森特說，關於輝達向中國出售晶片一事，「我們目前還沒有得到答案，我們需要這些答案」，「我們需要看看當初輝達是由誰負責法遵事務」。他並表示正與輝達臨時管理層和律師保持聯繫，需要該公司就法遵問題提出答覆。
另外他也提到，近期市場拋售是受到聯準會（Fed）言論、期中選舉等因素。
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