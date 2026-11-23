外媒近來頻頻報導輝達創辦人黃仁勳貶低並羞辱員工傳聞，曾與黃仁勳共事三年半的輝達ＡＩ應用軟體產品管理前總監賈邁勒（Shehram Jamal）告訴「商業內幕」，他感覺黃仁勳平易近人、極度執著完美，強勢作風背後有溫暖且人性化的一面。

黃仁勳偏好在七人、十人或更多人的會議室工作，讓每個人同時掌握相同背景資料。現年四十三歲的賈邁勒透露，輝達有一項不成文規定：走進黃仁勳主持的會議前，最好已寄出「五大事項」電郵。

員工每周或每月須列出手上五件工作、遭遇的阻礙以及需要的協助，寄給黃仁勳及領導團隊。

賈邁勒認為，黃仁勳不倚賴傳統管理層級過濾資料，閱讀數千封「五大事項」讓他能即時掌握公司脈動，也讓初階工程師聲音直達最高層。

在輝達旗艦ＡＩ大會前夕，賈邁勒說，黃仁勳格外投入。他不只閱讀投影片，還會親自走遍示範區，檢查每個展示攤位並追問：「為何這樣運作？這在做什麼？」他記得，黃仁勳曾在一個攤位前停留近卅分鐘，並提出讓體驗更俐落的意見，團隊採納後成果更好。他說，凡是未達黃仁勳個人技術標準的內容，都不會登上舞台。

此外，賈邁勒表示，他的女兒二○二四年初誕生，他寄了封電郵報喜，五分鐘內便收到回信道賀。

大約一周後，黃仁勳的行政助理帶他到黃仁勳辦公室，桌上有一個為新生兒準備的精美禮盒，裡面有黃親筆書寫的卡片，上面寫著：「夏赫蘭，恭喜你喜獲千金，祝福媽媽和寶寶一切順利。」

賈邁勒說，他在輝達工作近三年半，從未聽過有人抱怨黃仁勳，也沒見過他大吼或情緒爆發。

他認為，黃仁勳全心打造輝達並照顧員工，普遍受到基層敬重，「輝達就是黃仁勳」。