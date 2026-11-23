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黃仁勳下台 外媒稱關鍵是「對董事會說謊」
美國科技媒體Wired引述知情人士報導，輝達創辦人黃仁勳因婚外情及共諜疑雲辭去執行長職務，但真正促使董事會接受他辭呈的關鍵，並非共諜疑雲，而是他長達一年對董事會說謊。
二○二五年十月，紐約時報首次報導黃仁勳與新加坡資料中心公司Megaspeed前主管黃樂存在異常密切的業務關係，當時輝達董事會便曾詢問黃仁勳，但黃仁勳否認與黃樂有任何不當關係。
今年十一月八日，黃仁勳才坦承與黃樂發生婚外情。同一天輝達董事會宣布展開獨立調查，釐清執行長是否遭到外國情報行動鎖定。不過，董事會當時仍無法確認黃樂是否與大陸情報單位有關，大陸外交部也否認相關間諜指控。
隨後幾天，黃仁勳又被爆出其他婚外情，包括據稱與一名直屬下屬有染，董事會進一步追查他的說法。
一名接近董事會的消息人士透露：「能夠確定的是黃仁勳說謊，而且時間長達一年，從二○二五年十月一直到最近的事件。」
知情人士表示，董事會成員得知黃仁勳先前隱瞞實情後極為憤怒。儘管董事們認為國家安全疑慮相當重要，而且相關調查仍在持續，但促使黃仁勳下台的首要原因其實是他對董事會說謊。一名熟悉董事會想法的人士說：「這是誠信與信任問題。」
黃仁勳下台後輝達十一月十八日召開全體員工大會，董事長瓊斯在會中表示，接受黃仁勳辭呈並非容易的決定，「然而，黃仁勳被揭露的個人行為，以及缺乏坦誠的態度，已違反公司行為準則、標準與價值觀，因此董事會有必要做出這項決定」。
知情人士透露，面對外界持續要求黃仁勳重返輝達，瓊斯及其他董事近來不斷強調，黃仁勳的行為違反公司政策及公司治理規範。
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