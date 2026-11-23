金融時報廿一日報導，與輝達前執行長黃仁勳傳出婚外情的中國大陸女商人黃樂，背後牽涉的晶片走私網疑與柬埔寨詐騙組織「太子集團」相關人物有交集。遭美國指控是太子集團二號人物的胡小偉，傳涉嫌協助將晶片走私大陸。

報導說，這個橫跨美國、大陸與東南亞的地下交易網，利用數百家企業及複雜股權關係掩飾晶片流向，相關企業合計從中賺取數十億美元。

金融時報訪問十多名知情人士並查閱數百份企業文件，發現晶片走私網主要分成三個環節：透過符合美國出口規定的企業取得輝達晶片、利用境外公司充當合格買家，再由地下管道將晶片走私進大陸。

輝達合作夥伴浪潮（Inspur）二○二三年遭美列入出口管制實體清單後，旗下未受制裁的美國子公司Aivres仍能繼續採購晶片。部分大陸客戶透過遊戲公司世紀華通的人脈尋求取得晶片，最終利用新加坡公司Megaspeed，以符合美國出口規定的客戶身分採購晶片，由黃樂出面經營這家包裝為新興雲端服務供應商的空殼公司。

走私晶片進入大陸至少部分由胡小偉負責。美國當局指控，胡小偉是柬埔寨太子集團二號人物，涉嫌經營走私及賭博集團。太子集團先前因涉及網路詐騙和洗錢遭美國制裁，胡小偉今年夏天在日本被捕。太子集團也捲入台灣洗錢案，涉嫌透過購買豪宅、名車等方式洗錢逾一○七億元。

調查發現，世紀華通董事長兼最大個人股東王佶，曾持有一家寧夏公司的多數股權，而胡小偉曾任該公司董事。黃樂與世紀華通的關係則可從家族投資追溯，黃樂的丈夫康偉是世紀華通早期投資人，旗下和熙投資曾參與世紀華通資料中心專案。

金融時報並未證實黃樂與胡小偉直接合作，太子集團也否認胡小偉曾任職。

知情人士透露，輝達晶片經過東南亞多國轉運，歷時數周進入大陸後，便在黑市以原價數倍出售。今年初，印尼警方突襲Megaspeed當地子公司時，發現伺服器機架內沒有任何輝達晶片。金融時報說，美國限制先進ＡＩ晶片出口大陸，催生獲利豐厚的地下市場。專家認為，即使封堵東南亞走私管道，業者仍可能轉往他國。