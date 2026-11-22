華爾街日報21日報導，與輝達前執行長黃仁勳傳出婚外情、涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女商人黃樂，可能只是晶片走私網絡檯面上的人物，真正的幕後操盤者另有其人。知情人士指出，52歲中國籍男子李明才是這個跨國走私網絡的核心人物，他不僅深度參與新加坡企業Megaspeed重大決策，還涉及其他輝達晶片交易公司。李明早在去年2月便因涉嫌非法轉運輝達晶片，在新加坡遭詐欺罪名起訴，目前獲准交保，住在中國大使館附近的豪華別墅。

知情人士透露，李明（Li Ming）與黃樂（Alice Huang）及黃樂的丈夫康偉（Kang Wei）已合作多年。根據中國企業登記資料，黃樂夫婦2021年成立雲端運算合資企業世紀瓏騰（Century Longteng），李明則在2023年1月一張參訪上海AI設備公司的照片中，被稱為該公司策略長。

拜登政府2022年限制先進輝達晶片出口至中國後，中國科技企業若想取得相關晶片，除了合法使用海外運算資源，另一種方式便是將硬體走私進中國。

知情人士指出，李明與黃樂夫婦開始在東南亞建立合作網絡，向中國客戶提供先進運算能力，並收購一家中國電玩公司的新加坡子公司，更名為Megaspeed，由黃樂擔任董事。

Megaspeed向輝達表示，阿里巴巴是其主要客戶之一，隨後於2023年11月加入輝達雲端合作夥伴計畫，取得優先購買最新晶片的資格。知情人士表示，Megaspeed將伺服器運往馬來西亞，合法向阿里巴巴提供境外運算服務，但其中部分伺服器卻違反美國出口管制，被轉運至上海科技公司世紀利通（Century Litong）。企業登記資料顯示，世紀瓏騰在2024年以前仍是世紀利通的主要股東之一。

新加坡檢方指控，李明向美國供應商謊稱，購買的輝達晶片伺服器將供旗下新加坡公司Luxuriate Your Life使用，實際上卻將設備運往馬來西亞，再轉送至未具名的第三個地點。新加坡當局2025年2月以詐欺罪名起訴李明及其他涉案人士，但起訴書並未列入Megaspeed。李明目前仍在交保期間，案件尚未審結，其律師拒絕置評。

輝達表示，2025年6月美國與新加坡調查Megaspeed期間，已將該公司列入內部禁止銷售名單。Megaspeed強調業務合法，並稱黃樂已於同年8月離職。新加坡當局則表示，曾因走私疑雲訊問黃樂，之後允許她離境，但禁止再次入境。

值得注意的是，Megaspeed在新加坡的業務陷入沉寂後，原本的經營團隊據報轉而經營2025年成立的Novagate Cloud。該公司官網宣稱是輝達雲端合作夥伴，營運至少兩座使用先進Blackwell晶片的資料中心。華爾街日報查閱貨運紀錄發現，今年前5個月，Novagate旗下馬來西亞企業收到至少價值3億美元（約新台幣96億元）的輝達晶片相關設備。

Novagate登記的兩名新加坡籍高層，也在另一家公司擔任相同職務，而該公司由世紀利通一家新加坡關係企業的董事控制。這名董事近期更因涉嫌與李明類似的犯罪行為，在新加坡遭到起訴。

除此之外，今年5月，放空輝達股票的Culper Research也指出，Novagate與Megaspeed網站幾乎相同，且有董事登記地址與Megaspeed總部一致，懷疑兩家公司存在關聯。

報導指，這些過去未曾披露的關係顯示，協助中國企業縮小AI競爭差距的行動，遠遠超出Megaspeed醜聞本身，背後涉及更龐大的企業網絡。