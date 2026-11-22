全球市場最關注的一件事，就是輝達創辦人黃仁勳十二月一日將赴聯邦眾議院情報委員會、外委會和「美國與中共戰略競爭特別委員會」的閉門訪談，說明先進晶片流向與相關爭議。與此同時，華爾街日報日前引述兩位知情人士報導，美國證券管理委員會（ＳＥＣ）正調查輝達的會計作業。

關於ＳＥＣ的調查內容，路透廿日報導，尚無法確認ＳＥＣ何時啟動調查，也無法確定此一監管單位正調查哪些可能的會計問題。ＳＥＣ及輝達發言人均尚未置評。

輝達還面臨其他法律問題。路透曾報導，美國司法部正調查輝達以一二九億美元收購人工智慧（ＡＩ）新創公司Hugging Face的交易，也正對輝達的收購案、商業行為與經營方式，進行更大範圍的反壟斷調查。

不過，外界最關注的還是黃仁勳赴國會作證、出席閉門訪談。共和黨籍聯邦參議員史考特幕僚廿日聲明，輝達共同創辦人黃仁勳已同意出席參院銀行委員會公開聽證會作證。但史考特辦公室未提供作證日期，可能是十二月三日。這將是黃仁勳自十二日辭去輝達總裁、執行長與董事以來，首次赴國會作證。

史考特此前致函黃仁勳，要求他十二月三日自願出席作證，否則參院銀行委員會可能發出傳票，強制他出席。

黃仁勳此前已同意接受聯邦眾議院情報委員會、外委會和「美國與中共戰略競爭特別委員會」的閉門訪談，預定在十二月一日舉行。

輝達去年調整各地區營收的揭露方式，改按客戶總部所在地分類，不再按帳單地址計算，理由是更能反映出營收的地區分布。新加坡也因此不再單獨列在地區營收明細。

英國金融時報上周引述輝達財報報導，原本列在新加坡名下的營收正大幅增加，已近全球營收的一半。外傳黃仁勳和三名女子有婚外情，其中之一是疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed中國大陸籍前高階主管黃樂。

紐約時報廿日報導，美國情報公司「邁進科技」指稱，大陸政府約卅六億美元資金流經和黃樂家族或關係人有關的企業。

黃樂丈夫康偉及她姊妹黃瑜（音譯）在上海「世紀利通」的雲端運算業者前身企業擔任要職。世紀利通由上海上市公司「江蘇利通電子」全資持有，江蘇利通電子還持有雷達及飛彈零件製造商「南京金寧微波」約百分之八十的股權，南京金寧微波的產品用於共軍「東風」系列飛彈和殲20匿蹤戰機。

世紀利通在上海的超級運算中心運作伺服器，以五四○○萬美元租給大陸國企「中國航空工業集團」。

邁進科技執行長李維斯克說，北京多年來建立這些網絡，深入西方國家經濟體；若追查資金，往往會發現盡頭就是共軍。但上述紐時報導也提到，箇中關聯錯綜複雜，且這些關聯常屬間接。