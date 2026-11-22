路透引述知情人士報導，美國證管會（SEC）正調查輝達（NVIDIA）的會計處理方式是否有問題。華爾街日報17日已披露SEC正在調查輝達，但當時未能確認調查重點。

路透報導前，輝達20日股價已跌逾6%，消息傳出後跌幅進一步擴大，終場下跌14%，收在125.53美元，為2025年1月來最大單日跌幅，今年來已跌約三分之一。

截至20日收盤，輝達市值已縮水至3.03兆美元，被Google母公司超車，落居第四。

目前尚不清楚SEC何時啟動調查，也不知道正在檢視哪些具體會計問題。調查並不代表已發現違法，很多案件最後並未採取執法行動。

不過，重點擺在會計處理的調查，仍使深陷風波的輝達承受更大壓力。黃仁勳日前承認婚外情後遭撤換，其中一名交往對象黃樂，被美方懷疑是大陸間諜；北京則否認相關指控。

輝達還面臨其他法律問題。路透此前報導，美國司法部正調查輝達以129億美元收購人工智慧（AI）新創公司Hugging Face的交易，也正對輝達的收購案、商業行為與經營方式，進行更大範圍的反壟斷調查。

各界如今將緊盯黃仁勳12月1日將赴聯邦眾議院情報委員會、外委會和「美國與中共戰略競爭特別委員會」的閉門訪談，說明先進晶片流向與相關爭議。

共和黨籍聯邦參議員史考特幕僚20日聲明，黃仁勳已同意出席參院銀行委員會公開聽證會作證。這將是黃仁勳自12日辭去輝達總裁、執行長與董事以來，首次赴國會作證。