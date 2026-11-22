川普19日結束為期三天的亞洲行，20日在白宮舉行將近90分鐘的記者會，他再度力挺黃仁勳重返輝達，希望黃仁勳鄭重道歉後回去工作，並向輝達喊話，應給這位全球頂尖人才第二次機會。他也說，不允許美企到其他國家興建資料中心，因為中國會把它們全部奪走，若企業這麼做，將對其課徵重稅。

川普說，他日前訪問深圳時，有和中國大陸國家主席習近平談到輝達共同創辦人黃仁勳最近發生的事，習近平也認為，黃仁勳是傑出人才。川普直言，要是輝達夠聰明，就該接受黃仁勳的道歉，讓他回來。

川普說，黃仁勳做了一些糟糕決定，但他的確是傑出人才；「美國必須保護我們的頂尖人才，黃仁勳就是其中一位。對任何國家來說，這類人才永遠都嫌不夠多」。川普表明，美國是給人們第二次機會的國家，輝達對美國很重要，讓美國處於領先外國其他公司十年的地位。

不過，這次隨川普訪中的美國財長貝森特20日接受CNBC訪問時指稱，川普在深圳和習近平會面時，並未談到黃仁勳。

川普在白宮的記者會也談及資料中心政策、美中科技競爭及俄烏與美伊戰爭等議題。他表示，將對試圖在海外興建資料中心的企業施加「巨額處罰」。

興建資料中心引發的反對聲浪成為期中選舉的熱門議題。許多選民擔心電費上漲，不希望資料中心進駐社區。但川普表示，政府將「非常努力」鼓勵企業在美國興建資料中心，並警告赴海外興建的企業將面臨「巨額稅負」。他也認為，社區應歡迎資料中心進駐，並與業者協商，「讓他們付錢給你們」。

談及AI競爭，川普表示，美國居於領先地位，中國排名第二，「實際上根本沒有第三名」。他也預告，國際間可能達成新的AI監管協議，並說：「習主席和我同意，我們將共同制定一些防護規範。」

被問及是否考慮放寬美國對中國出口先進半導體的禁令時，川普表示，正與習近平討論一項全面協議。他說，美國目前只向中國出售較舊、性能較低的晶片，並為此辯護，稱「目前沒有人比中國付給我們更多錢」。

川普也說，中國自己也會製造晶片，如果美國不賣給他們，他們就會自己生產；這是黃仁勳過去經常提到的理由。