輝達（Nvidia）股價目前一項隱憂，是這家人工智慧（AI）晶片龍頭的人才，是否可能追隨前執行長黃仁勳，轉投他下一個落腳處。華爾街一名投資組合經理推測，黃仁勳可能轉戰競爭對手英特爾（Intel）。

多名華爾街分析師指出，在黃仁勳這位魅力十足、積極倡導AI的領導人離職後，留住人才已成為輝達面臨的一大關鍵風險。

瑞銀（UBS）分析師阿庫里18日在客戶報告中指出：「除了更廣泛的疑慮，考量到近期管理階層異動，人才留任可能也是當前值得關注的問題。」

摩根大通分析師蘇爾也持相同看法。他18日報告中表示：「執行能力仍是一大關鍵風險，因為維持每年推出新產品的步調、擴大供應鏈規模，以及留住頂尖人才，對任何公司而言都是艱鉅任務，更何況是一家正經歷領導階層交接的企業。」

瑞穗證券交易部門分析師克萊恩（Jordan Klein）表示，他19日與一群避險基金人士會面時，談到了輝達尋找新執行長，以及黃仁勳未來動向的話題。

克萊恩20日在客戶報告中表示，這群人士認為，輝達正面臨眾多領導階層及法律問題，使其股票如今「完全不具投資價值，短期內也難脫泥沼」。

克萊恩表示，一名投資組合經理認為，黃仁勳可能轉戰英特爾，協助這家陷入困境的晶片製造商制定AI晶片策略，包括開發一款重要的新型繪圖處理器（GPU）。這名經理認為，黃仁勳可望為英特爾的工程研發團隊注入新活力，並擴大人才陣容。

克萊恩還指出，美國總統川普欣賞黃仁勳，也希望振興美國半導體製造業，以抗衡目前在這個領域占據優勢的台灣及南韓。

克萊恩表示，英特爾執行長陳立武「從來就無意長期擔任執行長，如果黃仁勳能出面掌舵，他願意退居幕後，從旁協助」。

英國金融時報（FT）報導，輝達代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）18日在全體員工大會上承諾，將於12月為員工加薪，並提供額外股權獎勵，打破往年通常在春季進行員工年度考核的慣例。這項措施旨在黃仁勳離任後，提振員工士氣。