美國國會議員正對輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳與一名遭指控為中國間諜女性間的關係進行調查，共和黨聯邦參議員史考特（Tim Scott）的幕僚今天透過聲明表示，黃仁勳已同意出席參議院公開聽證會作證。

「紐約時報」（New York Times）之前報導，黃仁勳與這名女性曾有婚外情，引起美國國會議員高度關注，也讓外界對輝達先進人工智慧（AI）晶片出口至中國一事產生疑問。

如果聽證會如計畫舉行，將是黃仁勳自11月12日卸下輝達執行長職務以來，首次公開出席國會作證。

黃仁勳的發言人拒絕對此發表評論。

史考特辦公室則未公布確切日期，不過，這名參議員最初提出的要求是希望黃仁勳於12月3日出席。

此外，黃仁勳已同意接受美國聯邦眾議院3個委員會的閉門訪談，預定於12月1日舉行。