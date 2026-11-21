聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳同意赴美國國會公開作證 中國間諜疑雲成焦點
美國國會議員正對輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳與一名遭指控為中國間諜女性間的關係進行調查，共和黨聯邦參議員史考特（Tim Scott）的幕僚今天透過聲明表示，黃仁勳已同意出席參議院公開聽證會作證。
「紐約時報」（New York Times）之前報導，黃仁勳與這名女性曾有婚外情，引起美國國會議員高度關注，也讓外界對輝達先進人工智慧（AI）晶片出口至中國一事產生疑問。
如果聽證會如計畫舉行，將是黃仁勳自11月12日卸下輝達執行長職務以來，首次公開出席國會作證。
黃仁勳的發言人拒絕對此發表評論。
史考特辦公室則未公布確切日期，不過，這名參議員最初提出的要求是希望黃仁勳於12月3日出席。
此外，黃仁勳已同意接受美國聯邦眾議院3個委員會的閉門訪談，預定於12月1日舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。