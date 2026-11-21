兩名知情人士表示，美國證券管理委員會（SEC）正調查輝達（Nvidia）的會計作業，使這家醜聞纏身的晶片巨擘面臨更多法律困境。

華爾街日報（The Wall Street Journal）17日報導，SEC正在調查輝達，但表示無法確認調查重點。因涉及機密議題要求匿名的知情人士向路透社透露，SEC執法人員正仔細檢視輝達可能存在的會計問題。

SEC發言人不願發表看法。輝達發言人未立即回應置評請求。

路透社無法立即確認SEC何時啟動調查，也無法確定這個監管機關正在檢視哪些潛在會計問題。接受調查不代表有不法行為，許多調查最終結案時，也未採取執法行動。

黃仁勳因被揭露有婚外情，對象包括美國當局懷疑是中國間諜的黃樂（Alice Huang）之後，本月12日辭去輝達執行長職務。這場危機已使輝達股價重挫逾三分之一。

SEC的調查是輝達最新面臨的法律難題。路透社10月報導，美國司法部也一直在審查輝達以129億美元收購開源平台Hugging Face的交易，同時針對輝達的收購案與商業行為展開更全面的反托拉斯調查。