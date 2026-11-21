美國總統川普最新表態，進一步力挺黃仁勳重返輝達。他表示，希望黃仁勳鄭重道歉後回去工作，並向輝達喊話，應給這位全球頂尖人才第二次機會。川普也提及，自己看過其他人談論輝達的未來方向，卻仍希望黃仁勳回歸，言談間流露對現有領導團隊能否接棒的疑慮。

川普稍早返回白宮召開記者會，被問及晶片流向中國大陸的問題時，談到黃仁勳。相較先前表示不介意黃仁勳回到輝達，這次他進一步呼籲公司接受道歉，讓黃仁勳回去工作，支持回歸的態度更加鮮明。

「我希望看到黃仁勳鄭重道歉，然後回去。」川普表示，黃仁勳雖然做過一些錯誤決定，仍是非常聰明的人。他將Blackwell的成就歸功於黃仁勳，認為公司內具備同等能力的人非常少。不過，川普並未在這段回答中說明，所指的錯誤決定具體為何。

談到輝達未來，川普的措辭也帶有弦外之音。他先表示「我無意對這些人不敬」，接著提到自己看過其他人談論公司接下來的發展與方向，隨即重申非常希望黃仁勳回來。川普在反覆強調黃仁勳能力難以取代之際，也透露他對其他人能否帶領公司前進有所保留。

川普形容黃仁勳是全球最聰明的人之一，並反問他接下來能去哪裡。他強調，「我們是給人第二次機會的國家」，非常希望黃仁勳也能獲得這樣的機會。輝達對美國是一家非常重要的公司，若公司夠明智，就應接受這位傑出人才的道歉，讓他回去工作。

川普也以馬斯克為例，表示自己第一任期曾大力出面支持他，並對此感到自豪。他肯定馬斯克在Starlink等事業的成果，強調必須保護傑出人才，因為沒有任何國家擁有太多這樣的人，黃仁勳也是其中之一。

對於晶片出口，川普仍主張只能讓較舊產品流向中國大陸，即使完全不出口也可以接受；但他也承認，中國本身會製造晶片，美國若不賣，中國就會自己做，這也是黃仁勳過去曾提出的理由之一。

川普強調，美方正努力防止中國取得Blackwell等先進晶片，並聲稱美國在晶片製造上領先中國十年。他還透露，曾與中國大陸國家主席習近平談到黃仁勳，並轉述習近平稱讚黃仁勳是「非常聰明的人」。