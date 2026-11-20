美國有線電視新聞網（CNN）檢視商業紀錄發現，近年來遭華府列入黑名單的中國大學，至少有6所通報採購受到出口管制的輝達（Nvidia）晶片，凸顯華府在管控晶片取得管道面臨困難。

根據CNN報導，其中2所與中國軍方關係密切的大學，就在近幾個月內通報採購輝達這類高效能晶片。

報導表示，這些採購案是透過中國境內鮮為人知的賣家進行，買進的是數量相對較少的舊款晶片，而非研究人員擔憂可能讓中國在人工智慧（AI）競賽中超越美國的工業級尖端運算技術。

不過，這些紀錄仍顯示受出口管制的輝達晶片在中國境內依然容易取得，也凸顯美國即使要阻止晶片流向部分高風險實體，仍面臨重重困難。這項問題在傳出輝達執行長與可能為中國情報機構的情報人員有關聯的指控後，顯得格外敏感。

過去曾任美國出口管制官員、現任華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and InternationalStudies）研究主任的柯倫（Kate Koren）指出：「一旦這些晶片進入中國，任何人都很難阻止它們的銷售。我們知道這種情況確實發生，而且非常難以遏止。」

白宮正設法堵住讓敏感AI運算晶片流入中國的漏洞。

輝達執行長黃仁勳上週請辭，此前有報導披露他與一名女性有婚外情，而這名女性的前東家涉嫌協助將晶片走私中國。在此背景下，外界對中國取得這項技術的疑慮急遽升溫。

CNN以商業資料庫蒐集的中國大學採購文件為基礎進行檢視。根據中國法規，大學及其他公共機構在進行特定採購時，必須在網站上發布公告。

在CNN取得並檢視的近300筆紀錄中，大多數顯示採購受到美國出口管制的輝達晶片，例如A100、A800、H100、H200與H800晶片。

而在CNN檢視的90個買家中，近80%是大學，近14%是研究機構，政府機關也採購了一些輝達晶片。

CNN檢視的內容排除了向海外資料中心採購算力的交易，川普政府本週推出新規定，著手堵住這項漏洞。

專家指出，最引人注目的是哈爾濱工業大學9月發布的一份採購公告，顯示以7000美元左右購入一顆A100晶片；以及西北工業大學9月與10月的兩份公告，顯示共買進4顆H200晶片，總價約24萬美元。

這2所大學隸屬於中國「國防七子」國防工業院校聯盟。

專注科技與地緣政治議題的機構決策樹研究（Decision Tree Research）執行長艾倫（GregoryAllen）指出：「這些是與中國軍方有緊密關係的大學。如果談到誰將在中國投資軍事AI能力，很多這類工作都會從這些大學開始。」

這些採購公告幾乎沒有透露晶片從輝達流向各大學的供應鏈細節，也未說明晶片在當地可能如何被使用。

這兩所大學都通報，他們不是直接向輝達或大型供應商買晶片，而是向中國境內知名度不高的公司採購。

路透社先前曾披露其中一筆西北工業大學的採購案。

在輝達與黃仁勳遊說後，美國政府去年實施一項新政策，允許輝達在個案審查下，向中國實體出售效能較低的H200晶片，但這類銷售附帶與申報晶片最終用戶相關的嚴格規定。

專家表示，美國官員極不可能批准流向被列入黑名單中國大學的銷售案。

目前A100晶片仍禁止銷往中國，但在美國政府2022年祭出出口管制措施之前，這批硬體在當地曾廣泛販售。

柯倫指出：「這些晶片有可能來自出口管制措施實施前的當地庫存。」因為在美國出口法規尚未管制這些晶片之前，「有一段相當長的時間窗口」。

紀錄顯示，同屬「國防七子」的北京航空航天大學在2022年至2024年間，也通報超過12筆輝達晶片採購案，主要買進A100與A800晶片。這所大學自2001年起便被美國列入黑名單。

除了與軍方關係密切的這幾所大學外，美國政府實體清單上另有3所大學近年也通報採購高階輝達晶片。

根據CNN報導表示，取得的紀錄可能並不完整。中國公共機構雖須公開採購決定，但許多單位只在地方或內部發布公告，或很快便將公告撤下。同時，CNN使用的商業彙整資料庫也未收錄中國機構發布的所有公告。

報導也指出，CNN無法核實公告所述每起案件中的輝達硬體是否皆已交付。

美國法規要求輝達及其他晶片供應商查明海外售出晶片的最終用戶，並採取各項措施避免晶片流入中國。目前還不清楚這些大學的供應商如何取得晶片。

然而，柯倫表示，總體而言，這類晶片的走私行動可能仰賴「非常精密的空殼公司，貨物從其他國家運往中國，經過多次轉運、多次幣別轉換，以及偽造文件，使追查難度大幅增加」。

她說，試圖切斷這條管道的政府官員在執行禁令時面臨「持續不斷」的艱難挑戰，「但理性來說，你必須知道即使竭盡全力，仍會有一些漏網之魚」。