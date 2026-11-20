美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約時報記者孟建國（PaulMozur）受訪指出，輝達（NVIDIA）旗下人工智慧（AI）晶片正流入一個專門研究「如何攻占台灣」的共軍實驗室。

孟建國接受CNN節目「柏奈特有話大聲說」（ErinBurnett OutFront）訪問時說：「我們已討論許多關於（輝達）間諜風波的來龍去脈，也對前執行長黃仁勳多有著墨。我們想進一步說明為何這件事至關重要。」

他表示：「我們發現一座實驗室，名為『之江實驗室』，它位居阿里巴巴的核心、兩者有所關聯，也是黃樂人脈網絡的樞紐。這座實驗室已取得大量輝達晶片，實際上正在進行軍事研究。」黃樂是黃仁勳婚外情對象，身分疑似為中國女間諜。

「因此，我們看見這座實驗室發表的研究論文聚焦於設計無人機蜂群，以及利用AI發動自動化網攻。」

孟建國強調：「其中一篇論文極不尋常，內容是兵推如何擊退前來支援一座『已宣稱獨立島嶼』的航空母艦打擊群。聽起來似曾相識，顯然就是指台灣。這件事引人注目是因為黃仁勳與台灣有著深厚的淵源，然而這些晶片流向一個研究如何拿下台灣的實驗室。」

他補充說：「所以，這確實非比尋常。對華府而言簡直是最糟糕的噩夢。因為你絕對不樂見全球最強大的一批晶片用來協助某個研究機構，推演如何擊退潛在的援台軍事行動。」