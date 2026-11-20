國防科技公司Anduril執行長拉奇（Palmer Luckey）重申，他希望上周因婚外情風波被輝達董事會撤職的該公司共同創辦人暨前執行長黃仁勳復職。

拉奇18日在紐約時報的DealBook峰會上表示，「中國希望黃仁勳滾蛋，所以我希望他留下」，「他們正為黃仁勳被趕走開心得不得了，因為那將使輝達市值蒸發1兆美元。他們知道趕走他將能削弱美國」。他上周在X發文就講過這個論點。

拉奇不同意黃仁勳長久以來認為的，輝達應有更多出口晶片到中國的空間，但他也承認，如果中國本土晶片製造商有能力挑戰輝達的主宰地位，中國將從中受益。

拉奇表示，「中國不希望輝達賣GPU給中國公司」，「許多中國公司都想要買輝達的GPU，但中國不會給他們進口許可，因為他們希望建立一個自產自銷的國內處理器產業，不需依賴美國」。

輝達自己也曾說過類似的話，美國政府曾批准該公司出口部分H200晶片給特定中國客戶，但這些買賣卻遭到中國政府限制。輝達代理執行長柯蕾絲17日在財報會議上表示，輝達將完全停止在中國銷售H200晶片。