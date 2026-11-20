輝達前執行長黃仁勳因醜聞辭職後，代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）18日首次主持全體員工大會，試圖穩定公司內部局勢。共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）更在會中指出，黃仁勳的行為違反兩人自公司創立初期便試圖建立的企業文化。

南韓先驅經濟報與朝鮮日報引述紐約時報取得的會議細節報導，柯蕾絲在加州聖塔克拉拉輝達總部舉行的直播會議上，與其他高階主管一同登台，試圖緩解黃仁勳離職後的內部不安。她表示非常了解公司團隊，感謝員工的努力，並告訴大家：「記住，我們有能力應付這一切。」

馬拉科夫斯基於1993年與黃仁勳及普里姆（Curtis Prue）共同創立輝達，創業初期曾居中調解共同創辦人之間的衝突，如今卻公開批評黃仁勳，引發關注。他指責黃仁勳「背叛公司創立時確立的核心價值觀」，指出兩人當年討論過的價值觀包括凡事維持最高標準、堅守知識誠信、在各方面追求創新及坦誠溝通，而黃仁勳違反的正是其中第一項。

出席會議的員工表示，馬拉科夫斯基發言時一度哽咽。他說：「上周第一項原則遭到違反，讓我感到困擾。」這番話指的是黃仁勳的婚外情事件。他還表示，只要公司繼續堅守這些核心價值，就會變得更加強大，並敦促員工持續依循這些價值觀行事。

董事長瓊斯（Harvey Jones）也出席會議，重申公司正尋找接替黃仁勳的新領導人。他說：「認為我們能找到一個與黃仁勳完全一樣的人，並不切實際。他是獨一無二的。」但也補充說：「外界確實有具備卓越智力、先進技術工程經驗及策略思維的領導人才，能夠契合企業文化，而且擁有經得起檢驗的實績。」