加州檢察長邦塔（Rob Bonta）今天表示，他的辦公室已就輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳據稱與一名疑似中國間諜的女子發生婚外情一事，向輝達發出調查傳票。

路透社報導，邦塔表示：「輝達與其前執行長的行徑引發嚴重警訊。」他補充說，他的辦公室正在調查輝達或黃仁勳的行為是否導致中國取得先進晶片或機密資訊，以及這家公司是否在相關風險上誤導投資人與大眾。

加州檢察長辦公室指出，這項調查將有助於釐清輝達的行為是否違反加州法律。

黃仁勳上週因婚外情曝光而辭職，他的外遇對象包括中國女商人黃樂（Alice Huang）以及兩名輝達職員。

路透社報導，美國情報機關正試圖釐清黃樂與中國國家安全部之間的關聯程度，以及她可能向北京傳遞了哪些資訊。

中國已否認針對黃仁勳展開間諜行動的指控。

儘管員工及馬斯克（Elon Musk）等科技界知名人士發起讓黃仁勳復職的行動，輝達董事會已排除讓他回任執行長的可能性。

據報導，美國證券管理委員會（US Securities andExchange Commission）也在黃仁勳辭職後對輝達展開調查。