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提前調薪、開溫情大會 輝達代理CEO柯蕾絲喊走出「黃仁勳時代」
輝達代理執行長柯蕾絲18日召開員工大會，承諾12月幫員工加薪並額外發放股票分紅，重申對公司仍充滿信心。此舉試圖安撫人心、提振士氣，也向員工正式宣告，輝達正走出「黃仁勳時代」。
根據英國金融時報與CNBC報導，知情人士透露，柯蕾絲開場沒多久就向員工表示，公司將把年度績效考核從原定的3月提前至12月進行，實施調高薪資並發放額外的股票獎勵。
這場員工大會象徵輝達邁入新篇章。柯蕾絲在30多名董事會成員及高階主管陪同下召開會議，展現團結一致的姿態。
輝達共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）也在會中向員工談到公司的核心價值，鼓勵大家保持求知上的誠實，並坦率直接地溝通。
一名與會者補充，新任董事長瓊斯則談到公司尋找下一任執行長的進度。不過，據這名與會者描述，會場瀰漫的普遍情緒是，員工希望黃仁勳回歸。
但另一名知情人士對此持不同看法，表示員工對管理團隊的談話，以及公司領導階層公開露面、讓員工了解內部情況，都抱持正面態度。這場會議約持續一小時，除了實體舉行，也透過微軟Teams直播。
另據彭博報導，輝達委託的高階主管獵才公司已接洽安謀執行長哈斯（Rene Haas），將他列入新任執行長人選。哈斯曾在輝達任職七年。
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