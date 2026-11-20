知情人士說，華爾街今年8月承諾輝達共同創辦人黃仁勳的5,000億美元晶片融資，據悉至今尚未實際投入任何資金，如今隨著黃仁勳因為桃色風波辭職，投資人日益懷疑這項計畫是否還會落實。

美媒報導，今年6月，華爾街巨頭阿波羅全球管理和黑石集團宣布，將幫助輝達主要競爭對手之一博通，落實對Anthropic的350億美元晶片融資。

知情人士表示，這件事情當時讓黃仁勳大為光火，因為他也正在商談一項類似計畫，但進度太慢。因此，他之後召集了多位華爾街巨頭到加州，並在8月宣布獲得阿波羅、黑石集團、貝萊德、Brookfield、高盛和KKR等公司承諾，提供融資5,000億美元。

這筆資金旨在協助輝達的新創公司客戶融資購買所需晶片，並幫助輝達營收保持強勁成長勢頭。