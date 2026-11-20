英國金融時報與美國科技新聞網站Wired十八日報導，輝達代理執行長柯蕾絲同日首度向全體員工發表談話，宣布將提前至十二月加薪且發放更多股票作為獎勵。

輝達十八日舉行黃仁勳十二日辭去執行長等三項要職後，首次的全體員工大會，歷時約五十分鐘，柯蕾絲與其他高階主管展現團結姿態。她說，「我們最想做的事就是照顧好每名員工，讓大家對公司有信心」。

輝達員工擔憂，黃仁勳下台後，輝達股價和自己的「薪事」受影響。柯蕾絲直言，在十八日會前收到的七百個提問，以薪資報酬相關的最多。輝達通常春季進行年度員工考核，但這次將提前至十二月加薪和發放股票。

美國財經媒體ＣＮＢＣ十八日報導，董事長瓊斯與輝達超大規模運算與高效能運算部門副總裁巴克，也出席十八日的員工大會。柯蕾絲傳達的訊息是，「讓我們向前邁進」。

輝達的流動率較其他大型科技公司低。黃仁勳的離職使部分員工與董事會立場對立。輝達內部支持他復職的聲浪愈來愈大。一名曾在輝達任職逾十五年的前員工形容，工程部門尤其極度崇拜黃仁勳，幾乎視他為「半神」。

輝達通常在每季財報電話會議隔天上午舉行員工大會，十八日雖是例行會議，情況卻是該公司前所未見。黃仁勳過去都會在這類會議花時間回答員工問題，這名前員工形容，柯蕾絲急於展現該公司現在換人掌舵。

柯蕾絲除了必須填補黃仁勳離職後的領導真空，也正設法平息要求他復職的聲浪。柯蕾絲十六日在內部會議說，「這是輝達的新時代」。有人提起黃仁勳時，她隨即轉移話題。

輝達共同創辦人馬拉科夫斯基在問答環節回憶，當年他和黃仁勳等共同創辦人都認為，將企業文化價值觀寫在海報上是「胡說八道」，應落實在你的行為和工作方式、你與其他人合作的方式。馬拉科夫斯基相信，這些價值觀經得起時間考驗，「我們會沒事的」。

另外，對於黃仁勳回鍋輝達的可能性，美國新聞網站Semafor記者格斯瓦米預料，「不會，百分之零。覆水難收，你不可能讓一切恢復原狀。就是不可能」；黃仁勳未來可能與一路支持他的盟友，共同籌募且投入五百億美元（約新台幣一點六兆元）另起爐灶。