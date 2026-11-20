美國總統川普十九日指稱，未來可能允許輝達向中國大陸出售Blackwell晶片，但得等兩、三年，直到這款先進人工智慧（ＡＩ）晶片不再是市場上最先進的產品。

川普在深圳出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議時接受美國福斯新聞訪問時說，「兩、三年後如果我還在任，我會說，可以了，現在可以賣Blackwell了，因為屆時會有別的產品」。

川普還說，輝達已在研發取代Blackwell的新產品，「但兩、三年後，我會說，（你們就）去賣Blackwell吧，因為到時候就可以了」。川普第二任預定二○二九年一月結束。

川普政府至今只批准對大陸出售較不先進的H200晶片。川普表示，「我們允許出售的都是舊款晶片，是那種已有點過時的產品。輝達連H200也沒賣多少，而H200現在已經舊了。Blackwell很新、很先進，但再過一年也會過時」。

共和黨籍聯邦參議員班克斯和民主黨籍聯邦參議員華倫，已推動美國「ＡＩ看守法案」納入二○二七財年「國防授權法案」的最後協商階段，而國防授權法案通常在十二月通過。

輝達共同創辦人黃仁勳十二日辭去總裁、執行長與董事，主因和疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed中國大陸籍前高階主管黃樂等三名女子傳出婚外情。美國政府正調查黃樂身分與是否暗助走私輝達晶片。

川普並盛讚自己與習近平的交情，並淡化黃仁勳最近捲入的風暴。川普提到，十八日晚宴時，他坐在習近平右側，「我們整晚都在交談」。

被問到川習是否談到黃仁勳，川普答道，「我可能只是簡短提了一下，因為這實在是個悲劇」。對於美國情報單位懷疑黃樂為北京從事間諜活動，川普則指稱，「只要是從中國來的漂亮女人，（美國情報單位）他們就認為她是間諜。她（只）是個買晶片的女商人」。

被問到美國人民應如何判斷十九日深圳川習會是否成功，川普答道，「我想，我已拿到那個頭條了，因為我和中國的關係非常好」。他盛讚中方歡迎自己的場面，派年輕人及儀隊禮兵，這些安排展現對他的尊重；「這對我們（美國）是一大收穫，對中國也是」。