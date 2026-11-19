知情人士表示，華爾街今年8月承諾輝達共同創辦人黃仁勳的5,000億美元晶片融資，據悉至今尚未實際投入任何資金，如今隨著黃仁勳因為醜聞辭職，投資人日益懷疑這項計畫是否還會落實。

美國媒體報導，今年6月，華爾街巨頭阿波羅全球管理和黑石集團宣布，將幫助輝達主要競爭對手之一博通，落實對Anthropic的350億美元晶片融資。

知情人士表示，這件事情當時讓黃仁勳大為光火，因為他也正在商談一項類似計畫，但進度太慢。因此，他之後召集了多位華爾街巨頭到加州，並在8月宣布獲得阿波羅、黑石集團、貝萊德、Brookfield、高盛和KKR等公司承諾，提供融資5,000億美元。

這筆資金旨在協助輝達的新創公司客戶融資購買所需晶片，並幫助輝達營收保持強勁成長勢頭。他們希望把晶片融資打造成一種標準化的資產類別。

不過，隨著黃仁勳離開，這項計畫的實現如今出現變數。輝達先前就已開始收緊其用於促進放貸的信用保障和擔保機制，部分原因是財務長柯蕾絲對此抱持懷疑態度，而她如今已出任輝達代理執行長。

這些擔保對華爾街提供晶片融資的意願來說至關重要，而柯蕾絲17日又向投資人釋出訊號稱，該公司將審慎選擇支持的交易。

報導指出，即使這5,000億美元無法全數到位，促成部分融資仍能為華爾街和輝達雙方帶來豐厚利潤。

儘管輝達最新一季財報的營收和財測依然強勁，但如何讓客戶獲得融資並持續購買晶片，才是投資人和分析師在評判輝達股票和其估值時的核心問題。

知情人士表示，黃仁勳當初和這些華爾街公司簽署的合作備忘錄（MOU）只有寥寥幾頁，只明列了募資目標、目標客戶簡介，以及輝達將考慮逐筆提供信用擔保，5,000億美元這個數字並無實質意義。但這份協議旨在傳遞融資將有著落的訊號，並促使華爾街主要夥伴們一起思考如何解決這個複雜問題。

不過，隨著信用市場自8月初來開始對信用評級較低的AI相關借款人轉趨懷疑態度，並且開始收緊對AI熱潮的資金支援，輝達這項計畫的可行性已遭遇阻礙。

知情人士表示，貸款方希望輝達提供超過25%的剩餘價值擔保，才願意提供融資。如果輝達此時縮減支持力度，將可能阻礙計畫。其中部分人士表示，這項合作計畫下的一筆晶片融資交易正在洽談中，但預計明年以前不會談成任何交易。

阿波羅執行長羅旺（Marc Rowan）17日向CNBC表示，「從商業的角度，輝達有很強的動力要推行這些計畫。但如果該公司的這種銀行功能、擔保人功能被拿掉，大量的新雲端公司將會失去資金管道」。