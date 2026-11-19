預測市場Polymarket最新數據顯示，安謀（Arm）執行長Rene Haas以25.6%領跑輝達接班押注，領先輝達超大規模與高效能運算副總裁、素有「CUDA之父」之稱的Ian Buck的16%。這位曾與黃仁勳共事多年的老戰友，如今成為接掌輝達的熱門人選。

彭博昨日報導，輝達委託的獵頭公司Heidrick & Struggles已展開接觸潛在接班人選的工作，並找上Haas，探詢他接掌輝達的可能性。董事會同步考慮內外部人選，而Haas兼具輝達舊將與Arm執行長的資歷，使他成為備受關注的外部人選。Arm對此不予置評，輝達也尚未回應。

接班議題也受到華府關注。美國財長貝森特15日接受電視訪問時表示，輝達需要大幅改革，應從公司外部尋找新執行長，並要求董事會與外部律師回答出口管制合規問題。科技界仍有人聲援黃仁勳回歸，政治人物卻已公開要求改變領導層，讓這場交接承受更多壓力。

輝達董事長Harvey Jones已表明，董事會無意讓黃仁勳回任，正同步評估內外部人選。支持者的期待仍在，公司的接班程序也持續推進。

而Haas與黃仁勳的交情，在今年COMPUTEX留下令人印象深刻的一幕。6月2日，Haas在主題演講中介紹特別來賓，黃仁勳驚喜登台，引來現場掌聲。兩人同台暢談代理式AI如何改變個人電腦，描繪電腦全天候替使用者執行任務的未來。

對談尾聲，Haas準備了一份小禮物，在舞台背板秀出兩人2012年於台北電腦展的合照，照片裡還有搭載Arm核心輝達晶片的Surface平板。黃仁勳看著年輕時的自己，笑說「我覺得自己老得還不錯」。幾個月後，當時同台回顧往事的老夥伴，成為可能接下他職位的人選。

對輝達而言，Haas也有一份熟悉的履歷。他曾在公司任職七年，擔任運算產品業務副總裁暨總經理，2013年加入Arm，2022年升任執行長，隔年帶領公司重新上市。在他掌舵下，Arm從矽智財授權，進一步拓展至運算子系統及自有晶片。

從經歷看，Haas兼具外部經營者與輝達舊將的背景，可能為這場交接提供一條兼顧改革與延續的路。對仍不捨黃仁勳離開的投資人而言，一位理解公司文化、又有全球晶片平台經營經驗的老戰友，或許是較能接受的選擇。他若接任，最直接的考驗，就是取得現有團隊支持，維持產品開發節奏，讓客戶與合作夥伴繼續信任輝達。