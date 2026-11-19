美國國防科技公司Anduril（安杜里爾）創辦人拉奇（Palmer Luckey）認為，輝達（Nvidia）董事會讓長期擔任執行長兼共同創辦人的黃仁勳下台，正中中國下懷。

科技媒體TechCrunch報導，輝達是半導體設計龍頭，其晶片為人工智慧（AI）產業的大部分運作提供動力。如今，輝達正經歷一場關鍵且出乎意料的高層人事變動。領導輝達33年的黃仁勳上週因多起爭議下台，其中包括與一名疑似中國間諜的女子發生婚外情，這名女子已因涉嫌將輝達晶片走私至中國、規避美國出口限制而遭到調查。

拉奇今天在「紐約時報」舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）台上表示：「中國希望黃仁勳出局，所以我希望他回來。」他上週也曾在社群平台X上發表相同看法。他說：「他們很高興看到黃仁勳出局…這件事讓輝達市值蒸發1兆美元，這不是沒有原因的。他們知道，把他拉下台會削弱美國。」

黃仁勳長期以來主張，輝達應有更多向中國出口晶片的空間，拉奇不同意他的立場。但他也承認，如果中國本土晶片製造商能挑戰輝達的主導地位，中國將從中受益。

拉奇說：「中國不希望輝達把繪圖處理器（GPU）賣給中國企業。有些中國企業想買輝達GPU…但中國不會核發進口許可給這些企業，因為他們想建立本土處理器產業…而不是打造一個依賴美國的產業。」

輝達自己也表達過同樣看法－美國政府曾核發輝達許可，允許輝達向部分中國客戶銷售一些效能強大的H200晶片，但那些銷售卻受到中國政府限制。輝達代理執行長克瑞斯（Colette Kress）昨天在公司季度財報電話會議上表示，輝達將完全不再向中國銷售H200晶片。

在同業之中，出面替黃仁勳辯護的不只拉奇一人。

超過20萬人已簽署一份請願書，呼籲輝達讓創辦人黃仁勳復職，其中包括馬斯克（Elon Musk）以及創業育成機構Y Combinator、數據與AI公司Databricks、遊戲公司Epic Games、加拿大電子商務公司Shopify與AI程式開發平台Replit的執行長。然而，輝達高層昨天在公司財報電話會議上表示，儘管黃仁勳已表明有意回歸，公司並無重新任命他的計畫。