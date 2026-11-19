輝達因前執行長黃仁勳婚外情風波，與中國企業往來遭到審查；美國民主黨議員已展開相關調查，釐清商務部長盧特尼克是否利用職權助兒子執掌的投資公司規避損失。

路透社報導，根據路透審閱的一封信函，民主黨籍聯邦眾議員昨天致函金融服務公司費茲傑羅（CantorFitzgerald）董事長、也就是盧特尼克（HowardLutnick）的兒子布蘭敦．盧特尼克（BrandonLutnick），要求提供相關資料，以釐清這位商務部長採取的行動是否「受到費茲傑羅公司持股或商業利益的不當影響」。

3名聯邦眾議員質疑盧特尼克拒絕把中國企業Megaspeed列入商務部特定技術的貿易黑名單，也拒絕要求向這家公司出口先進AI晶片須申請許可證，是否是顧慮費茲傑羅的「財務曝險、商業關係，或與外國政府簽訂的合約或對外國政府的承諾」。

這3名提出調查的眾議員分別為馬里蘭州的拉斯金（Jamie Raskin）、紐約州的米克斯（Gregory Meeks）和加州的卡姆拉格-德夫（Sydney Kamlager-Dove）。

美國通常會將判定對國安或外交政策構成風險的企業，列入貿易黑名單。

這封信最早由英國「金融時報」（Financial Times）披露。商務部發言人回應時指出：「部長已完全遵守道德協議條款，包括所有資產處分與利益迴避規定，並將持續遵守。他已處分在費茲傑羅公司、Newmark和BGC集團（BGC）的所有財務利益。」

美國媒體日前報導，輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳曾與Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）發生婚外情，由於美國當局懷疑黃樂是中國間諜，也令Megaspeed成為外界焦點。

費茲傑羅公司否認議員的指控，並在電子郵件聲明中表示，公司並未持有輝達的重大自營部位，持有的輝達部位主要來自替客戶執行的股權交換交易，同時強調未參與美國出口管制或黑名單相關決策。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月稍早表示，有4個政府機構贊成將Megaspeed列入名為「實體清單」（Entity List）的貿易黑名單，但主責的商務部並未這麼做。

民主黨籍聯邦參議員肯特威爾（Maria Cantwell）今天說：「如果現在是由貝森特部長撰寫出口管制規定，並由司法部長布蘭希（Todd Blanche）調查違規者，那為什麼盧特尼克部長一直沒有執行出口管制？究竟是誰負責將Megaspeed列入實體清單？」