輝達委託的高階主管獵才公司已接洽安謀執行長哈斯（Rene Haas），將他列入新任執行長人選。

一名知情人士透露，輝達董事會委託的獵才公司海德思哲（Heidrick & Struggles）已開始接觸潛在的執行長人選。安謀發言人拒絕評論，輝達未立即回應。

若由64歲的哈斯出任輝達執行長，將是引進一位與輝達淵源深厚的領導人。他曾在輝達任職七年，擔任運算產品事業群總經理。輝達2020年也曾試圖收購安謀，但最終因監管機構反對而告吹。

哈斯周三在奧斯汀一場科技會議上，形容黃仁勳這位昔日上司是「傳奇人物」，「他在輝達打造的一切，堪稱歷史性成就。這樣的傑出領袖並不多見」。

除哈斯外，其他可能人選還包括輝達副總裁巴克（Ian Buck）、超微（AMD）執行長蘇姿丰，以及蘋果硬體工程主管斯魯吉（Johny Srouji）。美國總統川普甚至曾提出，由蘋果前執行長庫克接任的構想。

輝達也必須設法平息外界對黃仁勳可能重返執行長職位的猜測。黃仁勳本周稍早表示，如果有需要，他願意重新接下這份工作，並指出已有大量人士打電話支持他回鍋。

但輝達正努力向外界證明，即使失去掌舵超過30年的黃仁勳，公司依然能持續繁榮發展。為此，輝達除了強調近期亮眼的財務表現，也上調公司營收展望。輝達周三還舉行員工大會，代理執行長柯蕾絲向員工傳達「我們辦得到」（We've got this）的信念。