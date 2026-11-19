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黃仁勳12月1日赴眾院閉門約談 證交會也要調查
輝達前執行長黃仁勳因緋聞下台後，美國國會與監管機關調查持續擴大。眾議院外交事務委員會證實，黃仁勳已同意十二月一日接受國會三個委員會的閉門訪談，說明相關問題，過程將留下逐字紀錄。華爾街日報也報導，美國證券交易委員會正對輝達展開民事調查，釐清公司是否違反投資人資訊揭露法規，此舉恐加深輝達危機。
路透報導，美國國會多次要求黃仁勳出面說明，如今正式敲定十二月一日接受訪談，輝達法務長泰特隔天接受詢問，目前尚不清楚兩人將親自出席或透過遠距參與。
參與訪談的包括眾議院外交事務委員會、美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會，以及眾議院情報委員會。三個委員會的共和黨籍主席馬斯特、穆勒納爾及克勞福德在聯合聲明強調，美國人民需要知道，黃仁勳與輝達在讓中國相關人士取得美國最先進晶片一事中扮演什麼角色，以及一名疑似中國情報人員在這起醜聞中有何牽連。
此外，華爾街日報引述知情人士指出，其中一項調查重點是輝達先前向投資人揭露的資訊是否有誤導性。黃仁勳下台以來，輝達股價下跌超過一成，投資人質疑公司是否充分揭露黃仁勳的婚外情，及在亞洲銷售晶片相關資訊。
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