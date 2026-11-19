超微執行長蘇姿丰17日發聲力挺輝達創辦人黃仁勳（Jensen），盛讚他是業界「非常傑出的領袖」，並稱這些雜音隨時間過去終將平息。亞馬遜創辦人貝佐斯同日也說，黃仁勳是位值得欽佩的人物，並表示如果輝達董事會不讓黃仁勳復職，也應從內部挑選接班人。

蘇姿丰17日在德州奧斯汀舉行的TomorrowX峰會上表示，關注黃仁勳後續動向的人應「撇開雜音」，因為這些紛擾「終究會隨著時間過去而獲得解決」。

另外，CNBC報導，貝佐斯在Semafor的會議上表示，輝達應從內部找人，「如果不讓黃仁勳回來，我就不會聘請外部人士」，「我認為，在複雜的企業中，外部執行長成功的機會微乎其微，因此這應該是最後的選擇。」

貝佐斯表示，黃仁勳是一位傑出人物，他憑藉努力與遠見，創辦並打造了一家傑出的公司。無論如何，他都值得高度欽佩與尊重。