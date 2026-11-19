輝達前執行長黃仁勳17日打破沉默，發表聲明公開表態願意回鍋，但董事會不埋單。彭博資訊報導，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報會議明確表示，董事會無意讓黃仁勳復職，並已展開新任執行長遴選作業。

黃仁勳在聲明中指出，離職以來，許多輝達員工、投資人、商業夥伴和客戶，都呼籲他重返執行長職位；他對各方的關愛與支持相當感動也很榮幸。如果董事會認為他回鍋最符合股東、員工、公司及美國的利益，他將很榮幸接受邀請。

黃仁勳也為醜聞道歉，坦承自己在私生活中犯下嚴重錯誤，未達到輝達對員工的要求，並對造成董事會困擾深感後悔。他表示願承擔全部責任，配合董事會的獨立調查。

輝達目前由財務長柯蕾絲暫代執行長，並已委託獵才公司Heidrick & Struggles協助尋找接班人。

儘管董事會無意讓黃仁勳回鍋，外界仍有支持聲音。美國總統川普16日表示，不反對黃仁勳重掌輝達，億萬富豪馬斯克也支持。投資機構Altimeter資本管理公司與Atreides管理公司則聯名呼籲董事會，將黃仁勳回鍋列入考慮。不過，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等政壇人士反對，批評黃仁勳的行為無法接受。

黃仁勳17日也已同意，12月1日出席眾議院三個委員會的聯合會議，說明他與涉嫌替中國大陸從事間諜活動女子的婚外情及相關國安疑慮。