輝達創辦人黃仁勳請辭公司所有職務，引發全球AI產業風暴，台積電（2330）高度關注。輝達代理執行長柯蕾絲17日於財報會議透露，台積電高階主管本周赴美造訪輝達總部，前來提供協助。

消息人士透露，柯蕾絲說的「台積電高層」，是台積電資深副總暨副共同營運長張曉強。由於台積電已砸下重金為輝達擴增先進製程與先進封裝產能，連台積電轉投資精材等關係企業都一起投入，「黃仁勳風暴」讓台積電高度關注。

輝達代理CEO柯蕾絲。路透

消息人士指出，雙方藉由此次接觸，確認「輝達給台積電的訂單需求不變，台積電可以按照既定計畫繼續走」，亦即台積電、精材等後市無虞。惟相關說法並未獲得兩家公司證實。

輝達表示，專為代理式AI打造的Vera Rubin NVL72與Vera CPU，已於第3季首度量產出貨。這些產品採用台積電的5奈米、3奈米製程與CoWoS先進封裝技術。

輝達引述張曉強談話指出，台積電與輝達以半導體創新為基礎，建立長期合作關係。這樣的深度合作讓台積電能預先規劃未來的技術需求，並在輝達推出新平台時備妥製造能力。

柯蕾絲並點名，輝達將擴大與鴻海、景碩、矽品、京元電、欣興等台廠合作，為相關協力廠後市注入更多業績動能。

美銀證券分析師提問，領導層換血期間，輝達有哪些優勢依然穩固？柯蕾絲回應，整個領導團隊在過去這一周展現非常堅定的力量，不僅全力支持在財報方面的各項作業，同時也顧及全球各地的所有同仁。

柯蕾絲強調，輝達已經與客戶、供應商及合作夥伴進行溝通，獲得百分之百力挺，與對公司營運前景的支持，並願意協助度過這段時期。

她並提到，輝達團隊也正與供應商緊密合作，以縮小供需缺口，「已確保記憶體的供應，與先進封裝的產能」。不過最重要的還是公司內部狀態，與其能持續發展下去的實力。

輝達指出，由於需求持續大於供給，要加速晶圓、載板與先進封裝等方面的產能擴充。鴻海也深化與該公司的合作，運用其全球生產網路，支援新一代GPU與網路平台。

輝達並與三星電機修訂既有的載板供應協議，以提升現有廠區的營運能力。此次修訂延續雙方先前宣布的多年期合作，支持三星電機位於韓國世宗及釜山的載板製造，供應輝達運算及高速網路技術所需的載板。

關於Grace Blackwell NVL72伺服器機櫃，柯蕾絲表示，正與包括戴爾、鴻海、施耐德電機和Vertiv在內的十多家合作夥伴攜手，計劃於明年初向美國和中歐客戶交付首批機櫃模組。

柯蕾絲表示，輝達在第3季的採購承諾增加至3,900億美元，這反映對輝達基礎設施長期需求長久的信心，輝達也正在鎖定所需的資料中心與雲端容量，以支援我們在硬體、軟體以及日益重要的開源模型方面的研發工作。