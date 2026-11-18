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黃仁勳X簡介改了！CEO頭銜遭移除、藍勾一度消失 馬斯克出手幫恢復
輝達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳辭職後，網友於11月17日發現他已悄悄更新社群媒體X個人帳號簡介，移除了「行政總裁」（CEO）頭銜，目前僅留下「創辦人」（Founder）的頭銜。原本可以直接進入公司官網個人介紹頁的網址也被刪除，企業認證徽章亦被移除。另外，他也在17日失去了通常須付費及通過身份審核才能獲得的「藍勾」，但X擁有人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）已保證，他將會免費為黃仁勳恢復「藍勾」。
據社群媒體X網站，X為其高級企業用戶提供企業認證徽章後，公司可以將其行政總裁、高層或員工列為附屬帳號，每個帳戶每月額外收費50美元（約新台幣1647元），即可獲得企業認證及「藍勾」。
黃仁勳自11月12日起已辭去在輝達的所有職務，可能因此而失去公司的企業認證徽章及「藍勾」。
黃仁勳更新其個人帳號簡介後，多名X用戶在社群媒體轉發截圖分享這一訊息，其中包括知名特斯拉（Tesla）股東Alexandra Merz。
馬斯克及後回覆Alexandra Merz的帖文，保證黃仁勳很快就能免費恢復「藍勾」認證。雖然用戶須付費才能在個人資料上獲得「藍勾」，但X通常會免費向有影響力的個人或公司高層的帳號提供「藍勾」認證。
事實上，馬斯克對黃仁勳的支持並不僅限於此。他常常在網上表達對黃仁勳的支持，又參與要求黃仁勳回歸行政總裁職位的聯署，目前該聯署已突破18.8萬人支持。
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文章授權轉載自《香港01》
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