新加坡總理黃循財表示，新加坡準備好協助美國政府檢查新加坡境內的人工智慧（AI）晶片使用情形，以回應美方對於海外資料中心涉嫌不當使用先進科技的疑慮。

法新社報導，在美國AI晶片巨擘輝達（Nvidia）爆發間諜風波後，華府已收緊出口規定。與此同時，美方也質疑，總部位於新加坡的Megaspeed公司是否曾協助中國企業取得先進AI晶片。

黃循財昨晚表示：「如果美國對這些晶片在新加坡的使用方式有疑慮，就像我們之前說過的，我們可以協助美國政府進行檢查。」

他是在菲律賓出席一場區域峰會後做上述表示，美國總統川普（Donald Trump）也出席了該峰會。

黃循財還說：「我們希望確保在新加坡營運的企業遵守法治，也遵守其他國家可能實施的出口管制。」

黃循財指出，新加坡正在研究華府公布的新措施。這些措施旨在阻止中國企業向東南亞及其他地區的資料中心租用AI運算能力。

根據新規定，全球各地資料中心若要向總部設於中國或其他受美國武器禁運國家的企業，提供由先進晶片產生的大量算力，都必須取得美國許可。

這項規定也要求，運送先進晶片至新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及巴西，均須取得許可。美國商務部表示，這些國家存在「高於一般水準的轉運風險」。

黃循財承認，有晶片經由新加坡轉運，但警告企業不得違法。

根據新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，黃循財說：「如果有企業想利用新加坡規避這些管制，或有企業觸犯、違反新加坡法律，我們當然會採取明確而堅定的行動。」