輝達創辦人黃仁勳因婚外情風波請辭引發討論。清華大學特聘教授周卓煇昨天在「工程倫理」課堂進行即時問卷，結果約7成學生認為黃仁勳不必下台，但進一步探討利益衝突與上下屬權力關係後，僅25.2%贊成復職，讓周卓煇直呼，資訊揭露竟能大幅影響人們的道德判斷。

黃仁勳日前遭爆婚外情，爭議從私人感情延燒至企業治理、利益衝突及國安疑慮，並於12日辭去輝達執行長及董事等職務。事件引發各界議論，支持者認為私人感情不應抹煞其對科技產業的貢獻，但也有人質疑，企業領導人應負起更高的倫理責任。

清華大學材料科學工程學系特聘教授周卓煇昨天在工程倫理課堂，以黃仁勳事件為題，透過Kahoot即時問答系統進行調查，觀察學生在不同資訊與提問情境下，對企業領導人去留及職業倫理的看法。

根據問卷結果，當學生被問及「黃仁勳的辭職下台是否必要」，117名作答者中，53人認為「沒必要」、29人認為「很沒必要」，合計82人、占70.1%；另有9人認為有必要或非常必要，占7.7%，其餘22.2%沒有意見。

但在探討黃仁勳與客戶、下屬的私人交往涉及利益衝突及權力不對等後，另一題詢問學生對黃仁勳復職的態度，119名作答者中，僅30人表示贊成或非常贊成，占25.2%；反對及非常反對者合計66人，占55.5%，另有19.3%沒有意見。

問卷也進一步探討相關行為是否涉及專業倫理。當學生被問及黃仁勳與下屬鮑爾的交往，可能涉及考核升遷、資源分配及組織公平等問題時，高達90%認為上述各項均可能受到影響。

另一題詢問黃仁勳與黃樂的私人交往，何以可能引發專業倫理問題，甚至違反美國工程師倫理守則，93.2%學生選擇「以上皆是」，認為相關關係涉及公司形象、客戶利益衝突及誠信等多重問題。

周卓煇表示，這場課堂調查意外成為一場「資訊如何塑造判斷」的社會小實驗。從近7成認為不必下台，到僅約25%支持復職，反映人們並非固定支持或反對某人，而是隨著掌握更多細節，不斷重新評估道德判斷。

他指出，當人們只看事件表面，容易認為不必趕盡殺絕，但一旦理解主管與下屬間的權力落差，以及客戶關係可能扭曲專業判斷，便會明白倫理問題不只是八卦，而是關乎公平、信任與公共利益。

至於「不必下台」與「不支持復職」看似矛盾，周卓煇認為，前者可能是對懲罰比例有所保留，後者則是對信任重建的堅持。他強調，工程倫理教育重點是建立客觀態度，面對爭議不必急著定罪，而應先思考「我真的了解事件全貌了嗎？」以及判斷究竟是被事實說服，還是受到資訊呈現順序與情緒影響。

清華大學工程倫理課堂針對黃仁勳辭職進行調查，結果70.1%學生認為沒有必要下台，僅7.7%認為有必要。圖／周卓煇提供

清華大學特聘教授周卓煇在工程倫理課堂進行問卷，調查學生對黃仁勳復職的看法，結果55.5%表示反對，僅25.2%贊成。圖／周卓煇提供

清華大學工程倫理課堂問卷顯示，90%學生認為黃仁勳與下屬的交往，可能同時影響考核升遷、資源分配及組織公平。圖／周卓煇提供