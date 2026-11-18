輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情及國安疑雲，宣布辭去執行長職務，震撼全球科技業。不過，隨著外界陸續出現希望他回鍋的聲音，有網友好奇「是不是太早辭了？」沒想到不少人反而認為，黃仁勳迅速請辭是「以退為進」的高招。

一名網友在PTT「八卦板」發文表示，黃仁勳在爭議爆發後迅速請辭，如今卻有不少人希望他重返輝達，讓原PO好奇，「他當初是不是應該臉皮厚一點，賴著位置不辭職？」

貼文曝光後引發熱議，部分網友認為黃仁勳請辭速度出乎意料，「誰知道，是真的快到所有人意料之外吧」、「讓子彈飛一會」。不過，也有不少人認為這是高明策略，「以退為進」、「這叫停損得快，不停損拗單只會越來越慘」、「直接閃退反而想搞事的人不知道下一步了」。

還有網友分析，黃仁勳辭職後，輿論焦點反而從婚外情轉向是否應讓他復職，「不辭會繼續被討論外遇，閃辭後話題反而變成他該不該回來」、「沒辭現在還在被爆料，辭了現在反而佔上風」。

此外，也有人認為黃仁勳離職可能讓市場重新意識到他的重要性，紛紛留言「閃辭全球股市大亂，就會有人急了，像我」、「辭的時機很好，現在市場跪著求他回來」。

黃仁勳17日公開表示，若董事會提出要求，願意回鍋擔任執行長。不過，據外媒報導，輝達董事會目前無意讓他復職，未來是否有機會重返輝達，仍有待觀察。

此外，一名自稱任職於輝達的機器人工程師也在社群平台X發文，宣布決定與黃仁勳「同進退」，一起離開公司。他坦言，黃仁勳的遠見與重視工程師的企業文化，是自己留在輝達的重要原因，如今黃仁勳辭職，加上公司未充分說明重大決策，讓他深感失望，決定結束輝達生涯。