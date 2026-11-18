美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）今天表示，儘管長期領導公司的黃仁勳上週突然辭職，客戶與員工仍持續支持輝達。

柯蕾絲在美國財經媒體CNBC節目「瘋狂錢潮」（Mad Money）表示，超大規模雲端服務商（hyperscalers）目前正積極爭取輝達能提供的更多運算資源。

她說：「外界所說客戶出現任何變化，根本不是事實。他們全都持續與我們合作，而且我們的客戶群相當多元。」

稍早，輝達公布的季度獲利與營收雙雙優於預期，並將2028會計年度營收成長預估從原先的70%上調至75%。

這是黃仁勳因婚外情醜聞持續延燒而辭去執行長職務後，輝達首度公布財報。業績表現有助緩解外界對領導層異動後公司前景的疑慮，帶動股價在盤後交易上漲近4%。

華爾街部分人士一直觀望，黃仁勳離職是否會促使輝達部分客戶加碼採用自研晶片、轉向超微（AMD）等競爭對手，或是雙管齊下。

柯蕾絲在訪問中強調，主要客戶仍持續展現對輝達產品的高度需求。她說：「我已經看到許多客戶聯絡我，表示很高興看到一切維持原狀，也很高興看到供貨增加，並告訴我他們還需要更多產品。」

不過，客戶需求並非輝達唯一面臨的考驗。黃仁勳向來被視為輝達技術與企業文化的核心推手，他的離開也讓外界質疑，這家晶片大廠能否留住協助打造其人工智慧領導地位的工程師及其他員工。

對此，柯蕾絲駁斥員工可能大量離職的疑慮，強調員工長期以來對公司的投入依然不變，領導團隊也持續支持公司。她說：「公司一路走來，始終秉持的理念就是讓員工把在輝達的工作視為一生投入的志業。許多人已在這裡服務數十年，無論在技術、業務或營運方面，都與我們並肩打拚。」

柯蕾絲說：「我們非常有信心，員工仍持續投入工作、與公司並肩合作，也樂於在輝達工作。」