輝達（Nvidia）股價在財報發布後反彈。對於產業前景，部分分析師樂觀看待，指出輝達核心業務穩固，市場需求並未改變。不過，部分分析師也點出，輝達的接班人選、及牽涉到的出口管制相關調查仍可能為後續發展帶來變數。

輝達今天發布黃仁勳辭去執行長後首個財報。輝達代理執行長克瑞斯（Colette Kress）強調「輝達業務一切照常運作」。分析師目前看法正面，但認為不確定性仍然存在。

財經媒體巴隆週刊（Barron's）分析指出，輝達顯然希望儘快走出黃仁勳時代。強勁的第三季財報表現，或許有助於公司達成這項目標，但在這位被視為輝達精神象徵的創辦人、前執行長辭職後，公司將如何尋找接班人，仍是投資人關注的重大問題。

分析表示，投資人對於財報電話會議上聽到的消息反應正面。輝達股價在盤後交易大漲。如果這波漲勢能夠延續至週三，輝達股價將終結連續4個交易日下跌的走勢。

克瑞斯並表示，公司上調2028財年營收成長至75%。巴隆週刊指出，這項樂觀展望顯示，輝達的核心業務在中期內應能維持良好的表現。不過，隨著各項調查持續進行，及公司重新審視投資策略，黃仁勳離職所帶來的陰影仍將持續籠罩這家公司。

過去在黃仁勳主導之下，輝達投資對象涵蓋AI雲端服務供應商、晶片製造商、硬體供應商，以及處於早期發展階段的新創企業。這些投資支出有助於支撐晶片需求。

克瑞斯表示，對於需要融資興建資料中心，且獲得輝達信任的雲端服務供應商，公司會深入評估企業及其計畫的穩健程度，還有興建資料中心所需要具備的各項條件。

長期看好AI產業的分析師艾夫斯（Dan Ives）在一份研究報告中寫到，「出口管制相關調查及執行長接班人遴選，短期內仍將持續成為焦點。一份沒有明顯問題的季度財報，及強勁的財測，確實強化了董事會的立場，但並未讓相關爭議就此畫下句點。」

路透社則引述資產管理公司Aptus Capital Advisors投資組合經理人華格納（David Wagner）看法，表示這一季財報印證：輝達核心業務依然穩固，市場需求並未改變。

Direxion資本市場主管比漢（Jake Behan）說，「我一直將這整個星期視為市場對AI的一次信任投票。輝達讓我們了解AI基礎設施的建設情況，而Anthropic接下來將讓我們看到，投資人對下一代AI企業究竟有多大的投資意願。」

Alpine Macro首席股票策略師喬吉（Nick Giorgi）則表示，「我認為市場現在質疑的，已經不太是公司的短期業績，而是未來究竟由誰來領導這家公司。」