輝達創辦人黃仁勳近日因爆出連番婚外情請辭執行長一職，引發全球關注。後續不僅有輝達員工發起連署聲援，台灣產業界也串聯力挺，16日晚間包下台北101大樓外牆點燈，以跑馬燈方式輪播「台灣AI共創未來」、「Thrive Together（一起茁壯）」、「台灣愛Jensen」及「家人友誼」4組標語，向全球表達對黃仁勳的支持與感謝。據了解，此次活動由台北市電腦公會、零組件公會及玉山科技協會理事等產業人士發起，並與台北101董事長賈永婕共同促成，希望透過點燈傳達台灣供應鏈與黃仁勳長期合作的情誼，以及對台美AI產業共同發展的期待。

對於101點燈使用「台灣愛Jensen(黃仁勳)」一詞，資深媒體人張雅琴表達不同看法。她自嘲自己逆風當起「烏鴉」，認為活動重點不在點燈，而是「台灣愛黃仁勳」這句話並不適宜，尤其黃仁勳目前正面臨美國方面調查，台灣不應在相關爭議尚未釐清前，就將自己推向風口浪尖。

張雅琴表示，可以說賈永婕愛黃仁勳、台北101愛黃仁勳，甚至台灣供應鏈愛黃仁勳，但不能直接說「台灣愛黃仁勳」。她認為，台灣是一個主權獨立的國家，國家名稱是中華民國，涉及國家立場與政治表態，應該更加謹慎。

張雅琴進一步指出，台灣究竟是否反對高階晶片輸往中國，是必須正視的問題。如果台灣反對高階晶片輸往中國，此時以「台灣愛黃仁勳」作為表述，就顯得不太適宜。她認為，黃仁勳個人與台灣國家立場應該分開看待，不能因為喜歡一個企業領袖，就忽略背後可能涉及的國際政治與科技安全問題。

她也提到，退一步來說，如果美國最後調查結果證明黃仁勳清白，當然是另一回事；但如果調查結果相當嚴重，甚至涉及與中國相關的共諜事件，屆時台灣又該如何自處？她認為，在結果尚未明朗前，台灣更應該保留空間，不宜過早將國家立場與個人形象綁在一起。

張雅琴最後強調，自己也很喜歡黃仁勳，但「一碼歸一碼」，不能因為個人欣賞，就忽略國家利益，並直言「最優先的還是台灣」。