輝達（NVIDIA）表示，已經不再向中國大陸出貨Hopper系列資料中心晶片。儘管輝達去年獲得美國政府批准，得以向中國銷售特定版本的晶片，但在黃仁勳上周因風波離職後，輝達現在顯然暫時要避免做這塊甚具爭議性的生意。

輝達代理執行長柯蕾絲周二（17日）在與分析師舉行的會議上表示，輝達第3季向中國銷售了價值24億美元、經美國政府核准的Hopper系列資料中心產品。

但她指出，輝達未來的財測「並未納入任何經核准的Hopper資料中心產品」，而且「我們已不再向中國出貨經核准的Hopper資料中心產品」。

柯蕾絲並未進一步說明停止出貨的原因。

不過，這項證實代表輝達的立場出現重大轉變。多年來，該公司一直努力爭取擴大對中國客戶的業務。上周，黃仁勳因多起婚外情報導而被迫辭去執行長職務；在此之前，他一直是推動晶片出口中國最積極的倡議者。

黃仁勳此前曾坦承與有婚外情，而與他過從甚密的中國女性黃樂目前正受到美國政府調查，原因是她可能協助中國間諜機構，甚至可能協助將晶片走私至中國。北京方面則否認曾試圖對黃仁勳進行間諜活動。

在周一，川普政府採取行動，進一步加強對出口至多個國家的晶片進行審查，並限制向海外銷售晶片，尤其是當購買晶片的資料中心計劃讓中國企業遠端使用先進AI晶片及伺服器時。

先前，輝達曾向美國政府爭取批准向中國銷售先進的Blackwell晶片。川普政府最終並未同意這項要求，但美國總統川普批准了Hopper系列處理器H200對中國的銷售。H200的技術世代落後輝達目前最先進的Rubin系列晶片兩代，這項決定也凸顯黃仁勳與川普建立的密切私人關係。

上周獲任命為輝達首任董事長的瓊斯（Harvey Jones）表示，公司董事會了解，當前正處於一個「國家安全局勢正在大幅改變市場環境」的時代。他指出，輝達下一任執行長必須「非常謹慎地因應這些局勢」。

輝達周二也宣布，將成立一個專責國家安全與出口管制事務的董事會委員會。