輝達（NVIDIA）公布亮眼財報後，代理執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）特別提到台積電的領導主管在本周親臨輝達總部提供協助，還點名鴻海等多家密切合作的台廠。這也無疑在近期風波喧鬧與AI賣壓沉重之際，為台廠注入強心針。

當柯蕾絲被美銀證券分析師問到領導層交接期間，哪些優勢依然穩固時，柯蕾絲表示，整個領導團隊在過去這一周展現了無比的擔當，而在業務層面一切皆照常運作，客戶與供應商也表達對輝達業務前景的支持。

柯蕾絲強調：「就在本周，連台積電的高層都親自來到我們的辦公室，全力投入協助我們。」

她說，輝達團隊也正與供應商緊密合作，以縮小供需缺口，「我們已經確保了記憶體的供應，也鎖定了先進封裝的產能」。

在問答環節之前，柯蕾絲在報告供應鏈、財務承諾與擔保的最新情況時，就已提到與多家台廠的合作，點名景碩、矽品、京元電和欣興與鴻海，表明由於需求持續大於供給，輝達要加速晶圓、載板和先進封裝等關鍵零組件的產能擴充。

柯蕾絲說，「今天，我們宣布與載板廠景碩和三星電機，以及先進封裝廠矽品達成新協議，進一步強化我們全球供應鏈的產能與韌性。」

她表示：「這些新合作建立在我們上個月宣布與艾克爾（Amkor）、京元電和欣興建立夥伴關係的基礎之上。」

關於Grace Blackwell NVL72伺服器機櫃，柯蕾絲表示，正與包括戴爾、鴻海、施耐德電機和Vertiv在內的十多家合作夥伴攜手，計劃於明年初向美國和中歐客戶交付首批機櫃模組。

柯蕾絲表示，輝達在第3季的採購承諾增加至3,900億美元，這反映了對輝達基礎設施長期需求長久的信心，輝達也正在鎖定所需的資料中心與雲端容量，以支援我們在硬體、軟體以及日益重要的開源模型方面的研發工作。