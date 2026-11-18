輝達創辦人黃仁勳下台風波未息，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）17日表示，如果輝達董事會不讓黃仁勳復職，也應該從公司內部挑選接班人。他還說，如果由他決定，他「不會聘請外部人士」。

美國財政部長貝森特日前受訪表示，輝達董事會必須從外部尋找新執行長。CNBC報導，貝佐斯在Semafor舉辦的「矽谷與世界」（Silicon Valley and The World）會議上表示：「從內部找人。如果你們不讓黃仁勳回來，我就不會聘請外部人士。」他說：「我認為，在複雜的企業中，外部執行長成功的機會微乎其微，因此這應該是最後的選擇。」

貝佐斯1994年創立亞馬遜，2021年將執行長職位交給傑西（Andy Jassy）。他目前仍擔任亞馬遜執行董事長，但將更多時間投入旗下火箭公司藍色起源（Blue Origin），以及他共同創辦並擔任共同執行長的人工智慧新創公司Prometheus。

貝佐斯將輝達目前的情況與亞馬遜當年的執行長交接作比較，表示：「從來沒有比那次更有計畫的交接了。」

被問到是否認為黃仁勳應該回任時，貝佐斯表示，他對相關細節了解不夠多，但強調：「我可以肯定地告訴你們，黃仁勳是一位傑出人物，他憑藉努力與遠見，創辦並打造了一家傑出的公司。無論如何，他都值得高度欽佩與尊重。」