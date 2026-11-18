輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳17日表示，如果董事會邀請，他願意重返公司擔任執行長。不過，董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報會議中表明，董事會無意讓他回任。儘管如此，根據輝達的股東委託書及公司申報文件，黃仁勳仍有權在年度股東大會前提名2名董事候選人，未來有機會繼續影響公司決策。

美聯社報導，黃仁勳帶領輝達成為先進人工智慧（AI）晶片的主要供應商，但他與2名女子的婚外情曝光，其中一人是疑似為中國大陸從事情報活動的女商人。黃仁勳上周顯然是在董事會要求下離職。包括SpaceX及特斯拉執行長馬斯克在內的科技業人士，以及與黃仁勳關係密切的美國總統川普，都支持他回任。

黃仁勳17日離職後首次透過社群媒體公開發聲，承認自己在私人生活中犯下「嚴重錯誤」，但表示員工、投資人、商業夥伴及客戶紛紛表達支持，希望他重返公司。如果董事會認為他回任符合股東、員工、公司及國家的最大利益，他將「很榮幸回應這些呼聲」。

不過，根據X帳號Wall St Engine轉述，瓊斯談到執行長遴選工作時表示，將考慮公司內部及外部人選。他說，遴選工作將十分全面，也希望盡快任命正式執行長，但在找到真正合適的人選之前，不會倉促做出決定。新任執行長還必須有能力因應「正使我們的市場發生重大改變」的國安情勢。

路透報導，黃仁勳辭職後，晶片業高層、投資人及客戶密切關注他未來在輝達的角色。由於董事負責選擇公司領導階層及監督營運，提名董事可能成為黃仁勳繼續影響這家AI晶片龍頭的重要工具。

根據輝達規定，持有公司超過3%投票權（voting power）至少3年的股東或股東團體，有權提名董事候選人，列入公司股東委託書資料，並在年度股東大會接受投票。倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，黃仁勳及與他有關的實體持有輝達超過3%的股份已逾3年。

輝達通常於6月召開股東大會，黃仁勳可提名符合獨立董事資格的人選，但候選人仍須獲得股東投票支持，才能進入董事會。如果被提名人違反公司章程或內部規章，輝達也可以將其排除在候選名單之外。

黃仁勳本人目前持有輝達約3.5%的股份。輝達董事會11月8日表示，因近期報導指出黃仁勳成為外國情報活動的目標，已啟動調查。路透表示，無法確認黃仁勳的行為是否違反公司章程或內部規章。