英國「金融時報」（Financial Times）今天引述3名知情人士報導，前輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的女兒，曾密切參與公司對外公開說明的策略，協助就輝達與Megaspeed的關係進行辯護。

輝達與Megaspeed尚未立即回應路透社的置評請求。黃仁勳家族的代表也暫時無法取得聯繫。路透社目前無法獨立查證這項報導。

「金融時報」指出，黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）目前是輝達產品行銷部門的資深總監。

儘管她的職務正式權責並不包括相關事務，但她承擔了正式職務以外的工作，協助主導輝達面對外界日益升高的審視與質疑，尤其是針對新加坡雲端服務供應商Megaspeed的合作關係。

報導指出，輝達與Megaspeed的關係最早於去年底受到關注，當時黃敏珊的丈夫、同樣任職於輝達的高階主管卡普雷茲（Nico Caprez）獲拔擢、負責監督亞洲各地的國際雲端運算業務交易。

報導還指出，黃仁勳任命家族成員擔任公司高層的做法，早在他上週辭職之前，已在公司內部引發企業管理的疑慮。