輝達前執行長黃仁勳因婚外情與共諜疑雲下台後，美國國會與監管機關的調查持續擴大。眾議院外交事務委員會17日證實，黃仁勳已同意12月1日接受國會3個委員會的閉門訪談，說明相關問題，過程將留下逐字紀錄。另一方面，華爾街日報引述知情人士透露，美國證券交易委員會也正對輝達展開民事調查，釐清公司是否違反投資人資訊揭露法規，此舉恐讓輝達危機進一步加深。

黃仁勳12日因接連爆出婚外情辭去輝達執行長，其中一名可能對象、新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂（Alice Huang）疑似替中國大陸從事間諜活動，引發外界質疑輝達先進AI晶片是否透過東南亞流入中國。黃仁勳於17日打破沉默，稱只要董事會點頭，願意回任執行長。

路透報導，美國國會多次要求黃仁勳出面說明，如今正式敲定12月1日接受訪談，輝達法務長泰特（Tim Teter）將於隔天（2日）接受詢問，目前尚不清楚兩人將親自出席或透過遠距方式參與。

參與訪談的包括眾議院外交事務委員會、美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會，以及眾議院情報委員會。3個委員會的共和黨籍主席馬斯特（Brian Mast）、穆勒納爾（John Moolenaar）及克勞福德（Rick Crawford）在聯合聲明中強調，美國人民需要知道，黃仁勳與輝達在讓中國相關人士取得美國最先進晶片一事中扮演什麼角色，以及一名疑似中國情報人員在這起醜聞中有何牽連。

此外，國會上周也要求負責商務部出口管制事務的凱斯勒（Jeffrey Kessler）出席說明，但目前尚未確認他是否會接受詢問。

另一方面，華爾街日報引述知情人士指出，調查的完整範圍尚不清楚，但其中一項重點是輝達先前向投資人揭露的資訊是否具有誤導性。自黃仁勳下台以來，輝達股價已下跌超過10%，投資人也開始質疑公司是否充分揭露黃仁勳的婚外情，以及在亞洲銷售晶片的相關資訊。

輝達今年稍早曾否認，黃仁勳與當時擔任新加坡資料公司Megaspeed高層的黃樂存在不尋常或意料之外的關係。美國情報官員認為黃樂替中國情報機構工作，而Megaspeed涉嫌將部分輝達晶片轉移至中國，美國商務部自2024年底便對該公司展開調查。華爾街日報先前也報導，司法部目前正主導多項涉及黃樂的調查。

值得注意的是，輝達去年曾修改海外晶片銷售資訊的揭露方式，取消原本單獨列出新加坡銷售額的項目，而新加坡正是Megaspeed所在地。黃仁勳與黃樂的關係曝光後，輝達在亞洲的業務也受到更嚴格檢視。

美國財政部長貝森特本周公開質疑，輝達是否明知晶片最終流向中國，仍為提高營收與獲利而推動相關交易，並要求輝達董事會與外部法律顧問在10天內提出答覆。