今晨六家外媒首頁呈現兩大科技焦點。華爾街日報、金融時報、衛報和路透將輝達前執行長黃仁勳離職後的監管調查、董事會立場與最新財報放在主位；華盛頓郵報與美聯社則聚焦美國國家安全局機密通訊系統故障。企業治理危機與關鍵資訊系統接連出狀況，成為今晨國際新聞的主要焦點。

華爾街日報

美國證管會調查輝達 涉及黃仁勳離職後的資訊揭露問題

SEC Is Probing Nvidia Amid Departure of CEO Jensen Huang

摘要

美國證券交易委員會（SEC）正對輝達展開民事調查，釐清該公司是否違反投資人資訊揭露規定，或提供誤導性資訊。輝達前執行長黃仁勳近期因婚外情爭議離職，其中一名對象據稱是疑似中國間諜。知情人士透露，調查具體範圍尚不明朗。黃仁勳離職後，輝達股價已下跌超過10%。

為何重要

輝達是全球人工智慧晶片產業核心企業。美國證管會介入調查，意味著黃仁勳離職風波已從企業治理爭議，擴大至可能涉及證券法規的問題。

華盛頓郵報

美國國安局機密通訊系統停擺 多處辦公地點受影響

Communications system at top-secret National Security Agency goes down

摘要

3名現任及前任美國官員透露，國家安全局（NSA）用於傳送機密訊息的內部通訊系統17日停擺，迫使馬里蘭州總部及其他據點延後員工上班時間。國安局表示，系統在例行維護期間發生暫時性異常，但關鍵任務仍正常運作。故障原因尚未釐清，目前沒有跡象顯示核心電子情報蒐集系統受到影響。

為何重要

國安局負責美國重要電子情報與網路安全任務。此次故障正值美國航空、銀行等系統接連出狀況之際，再次凸顯關鍵資訊基礎設施的可靠性問題。

金融時報

輝達營收翻倍並上修成長預測 董事會明拒黃仁勳回鍋

Nvidia insists Jensen Huang will not return as CEO as it reports strong sales

摘要

輝達公布黃仁勳離職後首份財報，上季營收約1160億美元，年增逾一倍，並將截至2028年1月的年度營收成長預測調高至75%。代理執行長柯蕾絲強調營運照常，董事長瓊斯則明確表示，不打算讓黃仁勳回任，公司將從內外部尋找正式接班人。

為何重要

輝達強勁財報暫時緩解市場對AI需求的疑慮，但公司對供應鏈、客戶及資料中心的財務承諾高達5180億美元，接班與資金風險仍是投資人關注焦點。

衛報

輝達季營收年增103% 董事會拒讓黃仁勳復職

Nvidia doubles revenue as board says it does not intend to reinstate Jensen Huang

摘要

輝達第三季營收達1158.4億美元，年增103%，高於市場預期的1091.5億美元；每股盈餘2.68美元也優於預期。董事長瓊斯表示，董事會不打算讓黃仁勳重任執行長。黃仁勳因婚外情爭議離職後，輝達股價下跌超過10%，公司市值回落至3.7兆美元。

為何重要

強勁財報顯示AI晶片需求仍具韌性，但董事會拒絕創辦人回任，意味輝達必須在維持業務成長的同時，處理接班與企業治理危機。

路透

輝達財測優於預期安撫市場 董事長重申不讓黃仁勳回鍋

Nvidia earnings live: Q4 revenue forecast brings investors relief after Huang's exit, interim CEO leads analyst call

摘要

輝達第三季營收達1158.4億美元，第四季營收預測為1300億美元、上下浮動3%，優於分析師預期的1252.5億美元。財報公布後，股價在盤後交易上漲約2%。董事長瓊斯在法說會上重申不會重新聘任黃仁勳擔任執行長，也不接受相關提問。代理執行長柯蕾絲則負責說明財報與產品進展。

為何重要

第四季財測優於預期，有助減輕市場對輝達業務受挫的擔憂。但接班問題尚未解決，投資人仍須區分AI晶片需求與企業經營風險。

美聯社

美國國安局機密網路故障 官方否認近期系統異常涉及網攻

Classified communications network at the National Security Agency goes down, defense official says

摘要

美國國家安全局用來傳送機密資訊的內部網路NSANet，17日在例行維護期間發生故障。國安局表示，部分內部系統受影響，但核心任務持續運作。此前，美國接連發生全國航班暫停起飛、摩根大通銀行系統異常及聯合航空航班延誤。國家情報總監克萊頓表示，這一連串故障並非網路攻擊或外國勢力協同破壞所致。

為何重要

連串故障橫跨情報、航空及金融領域，凸顯老舊資訊系統升級時的作業風險。美國情報首長將問題歸因於多個機構同時進行系統更新。

（本文與AI協作）