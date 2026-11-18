輝達（NVIDIA）交出黃仁勳離任後的首份成績單，營收與獲利雙雙優於預期，資料中心業務持續高速成長，下一會計年度營收成長預測也上修。不過，領導層的不確定性仍未消除，董事長明確排除黃仁勳回鍋，對中晶片出口限制與美國監管調查也成為新挑戰。

一、營收翻倍、獲利超標

輝達第3季營收年增103%至1,158億美元，高於彭博彙整的市場預期1,093億美元；調整後每股盈餘2.68美元，也優於預期的2.47美元。

其中，最大營收來源資料中心業務年增逾1倍至1,076億美元，超越預期的1,019億美元。單季營收甚至超過英特爾與超微（AMD）全年營收總和。

二、明年營收成長上修至75%

輝達預估第4季營收將達1,300億美元，上下浮動3%，高於市場預期的1,253億美元。2028會計年度營收成長預測也從70%上修至75%。

暫代執行長的財務長柯蕾絲表示，輝達成長動能強勁，新一代Vera Rubin晶片起步氣勢驚人，產品發展藍圖也按計畫推進。

三、支出承諾激增，董事會加碼回購股票

輝達的支出承諾從三個月前的3,660億美元，增加至5,180億美元，部分原因是記憶體晶片成本上漲。增加的支出大部分將流向零組件供應商，2028年度相關支出預計達2,030億美元。

董事會另宣布，股票回購計畫加碼1,500億美元。

四、黃仁勳回鍋遭拒，台積電合作不變

黃仁勳17日公開表態願意重掌輝達，但董事長瓊斯在財報電話會議上表示，董事會一致接受他的辭職，無意讓他復職。

柯蕾絲強調，輝達營運一切照常，客戶、供應商與合作夥伴都全力支持。她透露，台積電高層本周還到輝達辦公室，積極協助公司。

五、中國市場風險升高，美國證管會展開調查

黃仁勳與被美方懷疑涉及中國間諜活動的女子有婚外情，引發外界重新檢視輝達對亞洲的晶片銷售。美國商務部也宣布收緊限制，禁止中國企業透過租用方式取得輝達晶片算力。

輝達表示，財測未計入任何來自中國的資料中心運算營收。美國證管會（SEC）正調查輝達，調查焦點尚不明朗，但涉及公司揭露資訊是否誤導投資人。

六、股價盤後反彈，華爾街疑慮未消

輝達近幾周股價重挫，亮眼財報讓投資人稍感安心，股價盤後上漲約2%。

市場研究機構Third Bridge分析師華特斯（Garrett Waters）指出，Vera Rubin雖已成為重要成長動能，但相關布局早在黃仁勳離職前就已展開。市場仍不確定，少了黃仁勳，輝達能否維持產品推出速度，以及與大型AI客戶的緊密關係。