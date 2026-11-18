全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今日17日公布2027會計年度第3季財報，繳出超乎市場預期的亮眼成績單。單季營收達1158.44億美元，年增103%、季增20%，再創歷史新高，超越華爾街原先預估的1,093億美元。受惠全球大型雲端服務業者（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，資料中心業務營收突破千億美元大關，顯示AI算力需求仍維持高速成長，並未因近期市場對AI泡沫的疑慮而明顯降溫。

輝達第3季最受矚目的亮點，仍是資料中心業務強勁成長，單季營收達1076億美元，年增110%、季增21%，占整體營收約93%，成為推動公司營運翻倍成長的核心引擎。另一方面，涵蓋個人電腦、車用及機器人等應用的邊緣運算業務，營收達82億美元，年增42%，顯示AI應用正逐步從雲端延伸至終端設備。

在獲利表現方面，輝達第3季依一般公認會計原則（GAAP）計算，每股純益達2.70美元，調整後每股純益為2.68美元，毛利率仍高達74.8%。不過，輝達預估第4季毛利率將降至71%至72%，顯示新產品大量導入及供應鏈成本變化，可能對短期獲利率形成壓力。

輝達展望第4季，預估營收將進一步攀升至1300億美元，上下3%波動，較第3季再成長約12%，並遠高於去年同期水準。

值得注意的是，第4季財測並未計入中國市場資料中心運算業務收入，凸顯即使面臨美國晶片出口管制，全球其他市場的AI基礎建設需求仍足以支撐輝達營收持續擴張。不過，第4季包含額外一週，評估季增幅度時仍須留意比較基礎差異。

在新產品布局方面，輝達宣布新一代AI伺服器Vera Rubin NVL72平台已正式進入量產出貨階段，並形容這是公司史上最快的新產品產能爬坡。包括谷歌雲端（Google Cloud）、微軟Azure、甲骨文（Oracle）及CoreWeave等業者已開始部署相關系統。Rubin平台導入新一代GPU、CPU及高速互連技術，將成為輝達延續AI算力優勢的重要武器。

對台灣供應鏈而言，Rubin加速出貨，預料將持續帶動先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器組裝、散熱、電源及高速網通需求。輝達也宣布與京元電子、矽品、欣興等供應鏈夥伴合作擴充製造能力，凸顯台灣半導體與電子製造產業在全球AI基礎建設中的關鍵地位。

值得注意的是，這也是黃仁勳卸任執行長後，輝達首次公布季度財報。代理執行長暨財務長Colette Kress強調，輝達成長動能真實存在，Rubin平台已強勢起跑，產品發展藍圖持續按計畫推進。儘管經營權風波尚未落幕，亮眼財報仍顯示輝達核心業務維持高速成長，但未來毛利率走勢、AI投資回報及新管理團隊執行能力，將是市場持續關注的焦點。